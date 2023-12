Una targa per il titolo di Chiancone. Duran da Fabbri: "Presto nuove sfide"

Ieri mattina il sindaco Fabbri ha ricevuto il campione italiano dei pesi medi, il ventiseienne imbattuto triestino Luca Chiancone, consegnandogli una targa che ne onora la cintura tricolore conquistata a Ferrara lo scorso aprile per ko al 1° round contro l’imbattuto Rossetti, eppoi difesa dall’attacco del fortissimo fiorentino Hermi con un pareggio al termine di dieci riprese infuocate, sul ring del palapalestre lo scorso luglio. Il 1° dicembre scorso, infine, si è aggiudicato ai punti la rivincita con il temibile toscano, davanti al pubblico di Trieste.

"Sono felicissimo di essere a Ferrara e di ricevere dalle mani del Sìsindaco questo riconoscimento – ha detto Chiancone – Faccio parte di una squadra di questa magnifica città e appartengo al team di Massimiliano Duran. Cosa rappresenti nella boxe il nome dei Duran lo sapete meglio voi di me. Allenarmi e combattere qui è una gioia immensa e spero di entrare nel cuore degli sportivi estensi e darò tutto me stesso per riuscirci. Sono nativo della città di Tiberio Mitri e Nino Benvenuti. Non mi paragono a loro ma voglio esserne degno". Alan Fabbri ha ringraziato l’atleta anche a nome dei ferraresi, sottolineando come la tradizione pugilistica estense e l’immagine della città accompagnino le sue vittorie, augurandosi di rivederlo presto in azione. A tal proposito è intervenuto Massimiliano Duran: "Siamo già al lavoro per portare il 16 febbraio al palapalestre il campionato tricolore dei pesi massimi tra il detentore Cardillo e il nostro sfidante Emanuele Venturelli, contornato da vari match professionistici con pugili ferraresi alla ribalta. Ma soprattutto, in occasione del prossimo Memorial Duran in primavera, Luca Chiancone sarà chiamato alla difesa del suo titolo e se tutto andrà bene il passo successivo sarà un appuntamento di alto livello internazionale, in occasione di una grandissima manifestazione in piazza del Municipio, giovedì 30 maggio. Già siamo in contatto con la Rai per avere la diretta televisiva di entrambe le serate".

A questo punto, terminata la parte ufficiale della cerimonia, l’inevitabile foto ricordo. Luca Chiancone con la targa di Ferrara tra le mani, ma non prima di avere consegnato ad Alan Fabbri la sua cintura di campione d’Italia. Dopo averla osservata attentamente, Il sindaco ha esclamato: "Davvero bella! Però a me ce ne vorrebbero due!...". Infine gli auguri di rito e un appuntamento per le difficili e prestigiose sfide del 2024, con molta allegria e determinazione.

Gualtiero Becchetti