Under 13 e 14. Torneo "Niccoparo». Bagno a Ripoli in festa

Appuntamento di grande rilievo nel torneo internazionale ‘Niccoparo’ Under 13 e 14. Si gioca al campo del Bagno a Ripoli da oggi fino a lunedì. La manifestazione vedrà la partecipazione di 8 squadre della categoria Under 13 professionistiche e non, divise in 4 gironi: tra queste Fiorentina, Partizan Belgrado, Genoa, Torino, Dinamo Zagabria, i padroni di casa del Bagno a Ripoli e la Sales, che era la squadra di Niccolò. Lunedì alle 18 la nomina del vincitore alla presenza di numerose personalità, ma il successo andrà diviso fra tutti i partecipanti. L’obiettivo delle tre giornate, oltre a quello di valorizzare l’importanza dello sport e della condivisione, è di raccogliere fondi da devolvere alle associazioni che operano in attività di ricerca oncologica, assistenza sanitaria e supporto psicologico ai pazienti e alle loro famiglie.

La serata di presentazione dell’evento si era svolta al Viola Park con la possibilità di farsi socio/amico dell’Associazione Niccoparo che in questi anni ha sostenuto, con varie iniziative, la Fondazione Marta Cappelli, Tommasino Bacciotti, ATT, Zia Caterina Taxi Milano 24.

La manifestazione viene organizzata in memoria di Niccolò Parigi, ragazzo appassionato di calcio (giocava alla Sales) del 2000 venuto a mancare alcuni anni fa per un male incurabile. L’Associazione Niccoparo nasce con la volontà di fare del bene nel nome di Nicco, con lo slogan ‘Insegui i tuoi sogni’ portato avanti dai genitori di Niccolò, dalla famiglia Parigi, dai tanti amici e sostenitori. Alla presentazione erano presenti il sindaco Francesco Casini di Bagno a Ripoli, Massimo Pieri della Regione Toscana e altre personalità, insieme a rappresentanti di alcune società calcistiche. Calcio giovanile ad alti livelli e solidarietà si uniscono in questo torneo molto bello in ricordo di Niccolò Parigi, scomparso prematuramente nel 2017. L’incasso degli incontri sarà devoluto alle associazioni impegnate nella ricerca e nell’assistenza ai pazienti oncologici. Patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Francesco Querusti