Under 23, il russo si impone sul traguardo di Terranuova. Ermakov Ruota d’oro. Vittoria di potenza

di Giorgio Grassi

TERRANUOVA

La 54esima Ruota d’oro parla russo. Il ventenne Roman Ermakov vince in volata una gara con vari cambiamenti di atleti al comando. Uno spettacolo di grande rilevanza. Il russo è il terzo straniero consecutivo che si aggiudica la Ruota d’oro. Gara lunga, tanti su e giù senza respiro per le Balze, tutte le frazioni del comune sono state attrtaversate dai corridori. Dopo il via a grande carriera (media oltre 42 kmh), si sono formati vari gruppetti, il più interessante di undici atleti nel quale era presente anche il russo Ermakov, oltre a Mosca, Crescioli e Alessandro Pinarello.

I fuggitivi sono rimasti in nove ed hanno disputato una lunga volata, ed il più forte è stato il russo Roman Ermakov, che ha messo in fila tutto il gruppetto protagonista della fuga. "E’ stata dura la corsa, sono stato sempre in testa, nel finale ho controllato e nel rush finale ho superato tutti" ha commentato il russo nella sua analisi a fine gara. Per Ermakov è un periodo davvero fortunato. Otto giorni fa aveva vinto la cronometro di Città di Castello, ma si era già messo in luce al Giro del Casentino, e in questo mese ha vinto a Kranj in Slovenia.

Ordine d’arrivo: 1) Roman Ermakov (CTF), km 168,500, 3 ore 58’ e 35’’; 2) Travis Stedman (Q36 Coninental) s.t.; 3) Alessandro Pinarello (VF Group B ardian); 4) Ludovico Crescioli (Team Technipes); 5) Niccolo’ Arrighetti (Biesse Carrera); 6) Federico Savino (Soudal); 7) Sebastian Putz (Tirolo); 8) Matteo Ambrosini (Mbh Colpack); 9) William Harding (Zappi); 10) Simone Griggion (Trevigiani); 11) Viktor; 12) Davide Donati; 13) Cesare Chiesini; 14) Riccardo Lorello; 15) Matteo Scalco; 16) Raffaele Veneri; 17) Lorenzo Nespoli; 18) Riccardo Perani; 19) Gabriele de Fabritiis; 20) Luca Fraticelli.

Partiti 161, arrivati 80.