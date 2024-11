Unione Firenze a segno. E il primato è più solido

Un inizio di stagione a tutta birra quello dell’Unione Rugby Firenze che nella quarta giornata del girone 4 della serie A ha fatto ancora una volta il pieno conquistando sul campo del Paganica 1969 (L’Aquila) il quarto successo consecutivo (20-38) consolidando così il primo posto in classifica. Dopo un inizio in salita e il momentaneo vantaggio dei padroni di casa andati in meta dopo appena 8’ dal via, la squadra gigliata di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo ha reagito con determinazione riuscendo a trovare le contromisure alla fisicità degli avversari e alla fase di mischia: uno dei loro punti di forza. Così, dopo lo 0-7 iniziale la squadra fiorentina ha risposto con una sorprendente sequenza di mete chiudendo il primo tempo sul 7-24, grazie alle segnature di Nodari Mamaladze, Francesco Baggiani e Corso Pracchia, tutte trasformate da Gianmarco Pietramala.

Nel secondo tempo l’URF ha mantenuto il controllo della partita, aggiungendo altre due mete, inclusa una seconda di Baggiani. La squadra ha dimostrando maturità superando i momenti di difficoltà e mantenendo la squadra avversaria sempre a distanza. Le individualità espresse, come quella di Riccardo Chiti e di Baggiani, premiato Player of the Match, hanno permesso ai gigliati di portare a casa il massimo dei punti in classifica e di rafforzare la posizione di leader. Ora il campionato osserverà una sosta per il test autunnale della Nazionale; riprenderà domenica 17 novembre con l’URF che ospiterà il Napoli Afragola.

Giornata positiva anche per la squadra di serie B che dopo tre sconfitte, al Padovani di Campo di Marte ha finalmente rotto il ghiaccio superando di misura, ma meritatamente, per 34-33 il Cus Perugia. Nonostante un inizio convincente e il di 24-5 con cui i fiorentini hanno chiuso il primo tempo, nella ripresa gli umbri sono riusciti a rimontare lo svantaggio e operare il sorpasso a 10’ dalla fine. I gigliati hanno però ripreso il comando al 76’ grazie a un calcio piazzato di Bianchini che ha fissato il punteggio sul 34-33 e regalato i 5 punti in classifica.

f. m.