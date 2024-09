Unione, grandi ambizioni: "Il progetto è più solido"

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova stagione e l’Unione Rugby Firenze, nata un anno fa dalla fusione fra la Florentia Rugby e il Firenze Rugby 1931, si presenta con ambizioni ancora più grandi. Nell’anno del debutto ha disputato, con buoni risultati, il suo primo campionato di A, quello di C e quello della under 18, che ha dovuto però sostenere un barrage per accedere alla fase nazionale élite. Mancava un solo tassello: la squadra di B. Quel vuoto è stato ora colmato grazie al recente accordo col Firenze Rugby 1931 che giocava appunto nella serie cadetta. Questo significa che parteciperà a tutti e tre i campionati di vertice, e a quello under 18 che partirà, però, questa volta, già dalla fase élite.

La presentazione delle squadre e dei programmi 2024-2025 è stata fatta al Padovani di Campo di Marte alla presenza, fra gli altri, del presidente URF Andrea Vannucci, di altri dirigenti e dei tecnici, del presidente della Federrugby regionale Riccardo Bonaccorsi e dell’assessora allo sport del Comune Letizia Perini.

"Siamo molto contenti di un progetto che diventa sempre più solido – ha dichiarato Vannucci – e orgogliosi del fatto che nella prima squadra siano approdati quest’anno molti giocatori provenienti dalle giovanili. Volevamo dare una prospettiva di crescita ai giovani del nostro territorio e i segnali si stanno già vedendo".

"C’è molto entusiasmo nel gruppo – hanno aggiunto Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, i due allenatori della squadra di vertice -, lo scorso anno dovevamo conoscerci tutti e amalgamarci anche come staff; quest’anno invece, siamo già un gruppo compatto con un centinaio di ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e di fare sempre meglio; in rosa abbiano ben 17 giocatori che arrivano dalle giovanili che stanno lavorando bene per farsi trovare pronti il 13 ottobre alla prima partita, in casa, contro la Primavera Roma. Sarà un campionato lungo e difficile ma questo lo sappiamo e non ci spaventa. L’augurio è che anche la città ci sostenga".