Unione si ferma a Livorno. E’ mancata la concretezza

Alla ripresa dei campionati dopo la lunga sosta natalizia l’Unione Rugby Firenze ha raccolto due vittorie - con la squadra di serie C e l’under 18 nazionale - e tre sconfitte (serie A, B e under 18 regionale). La formazione che milita nel massimo campionato, seconda in classifica nel girone 4, era impegnata in trasferta nel derby di vertice contro il Livorno, primo. I gigliati, con cinque successi in otto partite, non sono riusciti a sovvertire i pronostici che vedevano i labronici favoriti. Infatti i padroni di casa si sono imposti per 26-10 (primo tempo 14-3) nonostante un buon avvio degli ospiti con il bel piazzato di Chiti e la meta di Pietramala, e la mole di gioco costruita durante tutto l’incontro.

Rispetto agli avversari è mancata loro la concretezza mostrata in precedenti occasioni, tanto che la buona prestazione in mischia ordinata è stata compromessa da errori e disattenzioni nelle fasi più cruciali. Il campionato, giunto al giro di boa, vede ora la squadra di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo scesa al terzo posto, sorpassata dal Rugby Roma.

Chi ha confermato le aspettative è stata invece l’under 18 nazionale di Sorrentino e Semoli che in un altro derby toscano, dopo aver subito una meta a inizio gara, si è imposta in rimonta sui Cavalieri Prato Sesto col punteggio di 35-12 riconquistando così il terzo posto in classifica alle spalle di Rugby Experience L’Aquila e Rugby Parma. L’altra vittoria è arrivata dalla squadra di C di Soriano, finora imbattuta e a punteggio pieno, che ha esordito nella "fase promozione" con un perentorio 36-10 nei confronti del Rugby Club Tirreno con mete di Fasano, Venturi, Cinquini e Scotini. Battute d’arresto, infine, per la B di Sacrestano, sconfitta dai Cavalieri Prato Sesto per 8-17, e per la under 18 regionale di Caprio, fermata dal Vasari Arezzo per una sola lunghezza (14-15).

Franco Morabito