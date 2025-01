Unione si tinge d’azzurro. Per Bianchi e Pietramala

In attesa della ripartenza dei campionati, con la squadra di A seconda del girone 4 impegnata il 19 gennaio a Livorno nel derby toscano di vetta proprio contro i capo classifica, due giocatori dell’Unione Rugby Firenze: Carlo Antonio Bianchi e Gianmarco Pietramala sono stati convocati dal tecnico federale Roberto Santamaria per il primo raduno stagionale under 20 che si concluderà il 15 gennaio a Treviso. Con questo raduno inizia la marcia di avvicinamento dell’Italia under 20 al Sei Nazioni di categoria che, proprio allo stadio Monigo di Treviso, vedrà scendere in campo gli azzurrini nelle tre gare interne: venerdì 7 febbraio con il Galles, sabato 22 febbraio con la Francia e venerdì 14 marzo con l’Irlanda. Fra i ventitré chiamati c’è anche un altro fiorentino, Roberto Fasti, cresciuto nelle giovanili del Firenze Rugby 1931 e attualmente in forza al Benetton Treviso. I due biancorossi avevano già preso parte un mese fa a un altro raduno azzurro a Roma che si era concluso con un importante test match a Dublino contro l’Irlanda. Pietramala, 19 anni, estremo-apertura, e Bianchi, 18, terza linea, sono due pedine preziose della squadra di A allenata da Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, e stanno disputando una brillante stagione che ha permesso loro di vedersi aprire le porte della Nazionale; Bianchi, prima di approdare in prima squadra, è stato anche un punto di forza della under 18 giunta anch’essa nel giro di due sole stagioni ai vertici italiani.

"Le aspettative sono buone – confessa Pietramala – il livello del gruppo è alto, molti compagni giocano in squadre di grande tradizione, darò tutto per meritarmi la fiducia che mi è stata data".

"La maglia azzurra – prosegue Bianchi – dà stimoli e responsabilità ma è un grande onore indossarla e ripaga di tutti i sacrifici fatti per arrivare a questo punto".

Riguardo alla squadra URF che gioca in serie A, entrambi sono concordi nell’affermare che "rispetto a un anno fa abbiamo fatto progressi enormi, finora abbiamo disputato un ottimo campionato con una sola sconfitta in otto gare, ci auguriamo di continuare così".

Franco Morabito