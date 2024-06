Uno scudetto con tante sfumature rossonere

C’è tanto rossonero nello scudetto del Forte dei Marmi. Il club versiliese dopo una stagione condotta al comando del campionato di hockey di serie A1 ha conquistato il titolo italiano al termine delle cinque sfide combattutissime contro il Trissino l’avversario principe della stagione e campione italiano in carica. Il tricolore resta sulla maglia del tecnico Alessandro Bertolucci che nella passata stagione l’ha ottenuto proprio in Veneto e al primo tentativo si è imposto anche in Versilia. L’aspetto decisamente curioso è la forte presenza di ex dell’Hockey Sarzana nella compagine fortemarmina a conferma della scuola sarzanese che sta formando atleti poi in grado di "volare" su altri palcoscenici. Oltre all’allenatore Alessandro Bertolucci che dopo l’esperienza sarzanese ha dominato a Trissino e ora a Forte dei Marmi è forte la compagine di ex Hockey Sarzana.

A partire da Chicco Rossi per anni uno della vecchia guardia e passato al team rossoblù ma anche gli argentini Francisco Ipinazar e Joan Galbas e Elia Cinquini. Nell’ultima serata, decisa per l’assegnazione del titolo disputata a Forte dei Marmi, tanti sportivi sarzanesi hanno seguito il match al palazzetto. Nella serata della vittoria versiliese tanti applausi alla leggenda Pedro Gil che dopo una carriera di successi ha lasciato l’attività agonistica. Un giocatore straordinario che nell’ultima uscita di qualche settimana fa al "Vecchio Mercato" di Sarzana ha ricevuto il meritato applaudo di tutta la tifoseria. Intanto la Fisr ha ufficializzato la composizione della nuova serie A1. Le avversarie dell’Hockey Sarzana saranno dunque Trissino, Sandrigo, le neo promosse Cgc Viareggio e Azzurra Novara, Montebello, Forte dei Marmi, Giovinazzo, Grosseto, Follonica, Monza, Lodi, Valdagno, Bassano. In caso di mancata iscrizione nell’elenco dei ripescaggi figurano Hockey Breganze prima tra le retrocesse, Roller Matera, Pumas Viareggio e Camaiore.

Nella serie A2 l’immediato diritto al ripescaggio per completamento degli organici spetta alla seconda squadra dell’Hockey Sarzana. Adesso terminata la stagione inizia il mercato e il club presieduto da Maurizio Corona ha già sistemato il primo tassello della panchina. Dopo l’uscita di scena, concordata, con Paolo De Rinaldis che per una stagione sarà soltanto tifoso rossonero è arrivato il nuovo tecnico Sergio Festa che dopo le esperienze alla guida della formazione di serie A2 fa l’esordio ufficiale nel campionato di massima serie.

