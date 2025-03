Uno spettacolo al bacio. Pugni, calci e capriole accendono il Blaze Event

Energia, divertimento e un sano combattimento. La terza edizione del ’Blaze Fight Event’, ha rispettato le aspettative, riscuotendo un enorme successo a Imola e portando tanti appassionati al PalaRuggi. Dalla Mma alla Kick Boxing, fino al Muay Thai, per una giornata di verdetti e di spettacolo.

"Siamo stanchi, ma felicissimi: è andata alla grandissima – racconta Matteo Valentini, organizzatore con Andrea Minguzzi –. E’ stato un vero successo, ancora non sono riuscito a quantificare le presenze, ma posso dire che erano in tanti. E’ venuta fuori una bella giornata di sport, intensa e appassionante. Sia io che Andrea siamo contenti".

Un tris tutto da gustare per una manifestazione diventata evento di riferimento in Emilia-Romagna, e non solo, che riunisce più discipline, in collaborazione con le società Usil e Pro Fighting. E proprio gli imolesi, e i loro team, sono stati protagonisti.

"I ragazzi sono stati bravissimi: su 14 gare, 12 vincitori provengono da Imola. Quasi un en plein, di prestigio. In particolare, tengo a sottolineare i trionfi di Nicolae Bordian, tornato a sette anni di distanza su questo ring, e anche le ottime prestazioni di Amin Aarafa, Alex Bertinazzi e George Salcutan".

Nato nel 2022 come ’Imola Cage Fighting’, grazie alla popolarità ottenuta, l’evento ha cambiato nome diventando un brand a tutti gli effetti, ’Blaze’, che oltre al tradizionale appuntamento primaverile, in autunno, aveva raddoppiato i suoi impegni, dedicando una giornata al mondo dilettantistico, con la ’Road to Blaze’. Un format e un binomio vincente.

"Per le date è presto, posso dire con certezza che la quarta edizione si farà, e che confermeremo il programma visto in questa stagione, col doppio evento targato ’Blaze’. Indicativamente – aggiunge Valentini –, il ’Road to Blaze’ sarà programmato tra ottobre-novembre, il ’Blaze 4’, invece, più o meno in questo periodo, ma nel 2026, anche se tutto dipenderà quando sarà disponibile il PalaRuggi. Una volta conosciute le date lo comunicheremo, ma intanto ci godiamo la bella festa".

Nel dettaglio, gli imolesi che hanno trionfato nelle singole discipline, esibendosi sul ring e in gabbia, assieme a un centinaio di atleti professionisti e di livello internazionale. Giulia Conti (Pro Fighting Imola)-Emma Calabresi (La Torre Ravenna) match esibizione under 8 anni; Al Mahdi Bouasria (Pf Imola) supera ai punti Vlad Bulat (Fight Academy Extreme); Agata Ungarelli (Pf Imola) ha la meglio ai punti su Nikole Masi (Sempre Avanti Bologna); Irene Conti (Pf Imola) sconfitta ai punti da Irina Popova (Fight Academy Extreme); Lorenzo Galfano (Pf Imola) battuto ai punti da Matte Bertini (Fight Academy Extreme); Mahdi Houidi (Pf Imola) si impone ai punti su Andrea Vallati (Fakb); Anna Mesina (Pf Imola) supera ai punti Giulia Gaudiero (team Stanev); Cesare Patrignani (Pf Imola) batte ai punti Mattia Frittelli (team Marceddu).

E ancora Enriko Bucur (Pf Imola) precede ai punti Bader Serrad (Pro Fighting Bologna); Imad Lakhlifi (Pf Imola) non fa sconti a Jacopo Severi (team Marceddu) fermato da una ferita al secondo round; Nicolae Bordian (Pf Imola) mette ko in due round Gianluca Carone (Thai Boxe Torino); Amin Aarafa (Pf Imola) supera Razvan Aghion (Academy Romania) per tko al secondo round; Alex Bertinazzi (Usil) mette tutti d’accordo contro Lorenzo Pasqualetto (Jef Team Venezia). E infine, per strangolamento al secondo round George Salcutan (Usil) si aggiudica il confronto con Imoui (Shoot Team Academy).