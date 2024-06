Urban Park Running a Castelfiorentino, le foto e la classifica

Castelfiorentino, 13 giugno 2024 – La "Polisportiva I' Giglio" di Castelfiorentino, in stretta collaborazione con l'Avis comunale, sotto l'egida della Uisp e col patrocinio del Comune, ha magistralmente organizzato la quarta edizione della staffetta "Urban Park Running". Questa manifestazione, parte integrante del Trofeo Giracastello giunto alla sedicesima edizione, continua a crescere in popolarità e prestigio.

Il nome dell'evento, "Urban Park Running", trae ispirazione dalla location originaria della gara, un tempo nel cuore del centro cittadino. Tuttavia, dopo le prime due edizioni, la manifestazione si è trasferita nell'area impianti sportivi vicino allo stadio, una scelta che ha migliorato significativamente l'organizzazione e la fruibilità dei servizi per tutti i partecipanti. Questo cambiamento ha permesso di sfruttare appieno il meraviglioso Parco dei Filosofi, offrendo un ambiente ideale per una competizione sportiva di alto livello. La gara di quest'anno ha visto la partecipazione entusiasta di circa quaranta terne di atleti, pronti a sfidarsi lungo un percorso di 3 km tracciato principalmente all'interno del parco.

L'evento non solo ha messo in mostra la grinta e la determinazione dei podisti, ma ha anche evidenziato la bellezza del paesaggio naturale circostante, rendendo la competizione un'esperienza unica sia per i partecipanti che per gli spettatori. La manifestazione ha confermato ancora una volta l'efficacia della collaborazione tra le varie associazioni locali e il Comune, dimostrando come lo sport possa fungere da potente collante sociale e promotore di valori positivi. Un plauso speciale va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione della "Urban Park Running". In conclusione, la quarta edizione della staffetta "Urban Park Running" ha rappresentato un trionfo di sport e solidarietà, consolidando il suo ruolo come appuntamento imperdibile nel calendario delle competizioni podistiche della regione. L'auspicio è che le future edizioni continuino su questa strada, offrendo sempre nuove emozioni e momenti indimenticabili per tutti gli appassionati di corsa.