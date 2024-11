Valdagno travolge Sarzana

SARZANA

1

VALDAGNO

6

SARZANA: Corona, Festa, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz Ruiz, Tgnazza, De Rinaldis, Venè. All. Festa

VALDAGNO: Bovo, Tomba, Crocco, Diquigiovanni, Piroli, Barbosa Sanches, Lazzarotto, Giuliani Marchetti, Borregan Bo, Cunegatti. All. Chiarello

Arbitri: Fronte e Marinelli

Marcatori: Rubio, Barbosa Sanches (3), Diquigiovanni (2), Giuliani Marchetti.

SARZANA – L’illusione è durata pochi minuti, tanti quanti ne sono passati dal gol del vantaggio del Sarzana alla veemente reazione del Valdagno. Alla fine i veneti (ancora imbattuti in campionato) sono usciti vittoriosi dal match del PalaTori al cospetto dei rossoneri di Festa, cui va il merito di aver giocato senza timori reverenziali. E’ proprio Sarzana a passare in vantaggio con Rubio che sorprende la difesa veneta. Esplode di gioia il pubblico di casa, sembra l’inizio di una serata ricca di soddisfazioni, ma l’inerzia del match cambia rapidamente: Valdagno si riorganizza e trascinato dallo scatenato Barbosa Sanche, lancia l’assalto alla porta di Corona. E’ proprio Barbosa a firmare l’1-1, quindi i veneti effettuano il soprasso e si portano sul 3-1 con la doppietta di Diquigiovanni. Dopo il 4-1 del solito Barbosa Sarzana ha l’occasione di accorciale le distanze ma Rubio sbaglia il rigore del possibile 4-2. Gol sbagliato, gol subito e infatti di lì a poco arriva la quinta rete ospite a firma di Giuliani Marchetti, le squadre vanno all’intervallo sul 5-1 per Valdagno. Match virtualmente chiuso qui anche se nella ripresa Sarzana prova comunque a cercare di rimettere in discussione il risultato, arriva invece la rete del definitivo 6-1 del team ospite a firma ancora di Barbosa Sanchez, autentico mattatore della serata. Sarzana dovrà ora scrollarsi rapidamente di dosso questa sconfitta per concentrarsi subito sul turno infrasettimanale in programma mercoledì con la difficile trasferta di Trissino, nella quale i rossoneri avranno il compito di portare a casa un risultato positivo per cercare di risalire la china della classifica.