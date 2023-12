Valida prova dei bianconeri in Sicilia. Futsal, Nilmar segna all’esordio . A Siracusa arriva un buon pari

Un risultato importante, prezioso, un pari di valore quello ottenuto dalla Futsal Cesena (1-1) in casa della Sicurlube Siracusa, così i siciliani restano in piena zona playout (10 punti) a tre lunghezze dai cesenati sempre fuori dalla zona rischio.

E’ stato un match molto combattuto, equilibrato, piacevole da osservare, con occasioni da una parte e dall’altra. Il primo tempo si è concluso sul risultato in bianco poi al 12’ della ripresa è stato il neoacquisto bianconero, il brasiliano Nilmar (al debutto con i colori cesenati) ad andare in rete sfruttando un salvataggio di un difensore di casa sulla linea dopo un tiro di Gardelli. Ma anche questa volta i romagnoli, come è accaduto altre volte, si sono adagiati e appena 30’’ dopo sono stati infilati da un’azione spettacolare firmata dalla coppia Capuano-Vitale con quest’ultimo lesto ad approfittare di un colpo di tacco del compagno per insaccare di precisione e pareggiare la gara.

I ragazzi di Osimani hanno poi provato a ritrovare il vantaggio ma il bomber Gardelli ha sciupato qualche buona occasione. Bene il portiere ospite Montalti. Nilmar quindi ha debuttato ed ha subito segnato. Quella in Sicilia dovrebbe essere stata l’ultima gara cesenate del pivot finlandese Alasuutari che all’inizio della settimana è destinato a lasciare il posto a un altro straniero, di spessore per puntare al salto di qualità. Ora i bianconeri riposeranno perché va in scena la Coppa Divisione e torneranno in campo al PalaPaganelli il 23 dicembre contro l’Itria.

Futsal Cesena: Montalti, Zandoli, Franceschini, Nilmar, Venturini, Alasuutari, Nardino, Traversari, Butturini, Gardelli, Pieri, Dentini.

l.s.