Valorugby sfida le Fiamme Oro a Roma: tappa cruciale per i playoff

Il Valorugby viaggia verso Roma per un’altra tappa importante lungo la via dei playoff: sul campo di Ponte Galeria i Diavoli affrontano le Fiamme Oro, quinte in classifica, con kick off alle 14.30. Il meteo prevede pioggia, arbitra D’Elia di Taranto.

I capitolini arrivano da quattro successi di fila e in classifica si trovano ad appena tre punti dai Diavoli; dalla scorsa settimana il club romano porta sulla maglia uno stemma con la scritta “2 Kudin”, per ricordare l’agente di polizia Amar Kudin che fino alla stagione passata giocava nelle Fiamme Oro con quel numero di maglia e che due lunedì fa ha perso la vita in un incidente stradale tra volanti della polizia.

I Diavoli, dal canto loro, dopo la sofferta vittoria di nove giorni fa sui Rangers Vicenza hanno ormai compreso che tutte le partite di questa Serie A Elite sono e saranno difficili. Marcello Violi: "A Roma dovremo giocare il match con grande concentrazione e precisione. Le Fiamme Oro sono una delle squadre più in forma del campionato, con una fase di mischia e touche tra le migliori e un giocatore che conosco molto bene come Canna in grado di fare sempre la differenza. Ma noi siamo il Valorugby e mi aspetto una prova da Valorugby".

Nello schieramento granata non compare Filippo Bozzoni, appena arrivato alla Canalina in prestito dalle Zebre e subito richiamato dal team bianconero in “permesso dal prestito” per giocare in Challenge Cup; Bozzoni sarà assente anche nel prossimo weekend, poiché convocato in azzurro per Scozia-Italia U23. Out pure Pisicchio, Bruno, Colombo e Majstorovic, tutti usciti malconci dalla dura pugna con i Rangers. Rientra invece Bertaccini, reduce da 80’ giocati nella vittoria della settimana scorsa delle Zebre contro i gallesi Ospreys.

La formazione Valorugby: Farolini; Resino, Bertaccini, Leituala, Mastandrea; Ledesma, Cuoghi; Sbrocco, Tuivaiti, Paolucci; Schinchirimini, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Cruz, Garziera, Rossi; Du Preez, Ruaro; Tavuyara, Pescetto, Renton.

Serie A Elite, settima giornata: ieri Viadana-Petrarca 20-28, Rovigo-Colorno 52-24; oggi, ore 14.30, Fiamme Oro-Valorugby, Vicenza-Lazio, Mogliano-Lyons.

La classifica: Rovigo 32 punti, Viadana 29, Petrarca 26, Valorugby 23; Fiamme Oro 20, Rangers 9, Colorno 9, Mogliano 6, Lazio 1; Lyons 0.

Serie C. Fuori casa anche le due reggiane di C. Il Valorugby cadetto affronta alle 14.30 il duello di testa sul campo del Rugby Parma; alla stessa ora Guastalla gioca a Modena. In casa gli junior: alle 12 Valorugby-Ravenna U18 a Jano, Valorugby-Prato U16 a Cadé.