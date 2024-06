VBS fuori ai rigori negli ottavi di Champions

viareggio

10

REAL MUNSTER

11

dopo i calci di rigore (3-3 d.t.s.)

VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Eudin, Genovali, Ozu Moreira, Zè Lucas, Remedi, G. Santini, Gori, Fazzini, Manfredi. All. Corosiniti.

REAL MUNSTER: Daniel, Kniller, Biermann, Metzler, Karolak, Hodel, Nowak, Oba, Kipp, Dmais. All. Mohammed.

Arbitri: Gomolko (Lituania), Hristov (Bulgaria), Castanheira Soares (Portogallo).

Reti: 2’ pt Hodel (M), 7’ Ozu Moreira (V); 5’ st Nowak (M), 6’ Carpita (V), 7’ Eudin (V); 12’ tt Metzler (M).

Sequenza rigori: Bertacca (V) gol, Hodel (M) gol, Fazzini (V) parato, Biermann (M) gol, Zè Lucas (V) gol, Dmais (M) parato, Ozu Moreira (V) gol, Nowak (M) gol, Gori (V) gol, Oba (M) gol, Eudin (V) gol, Metzler (M) gol, Remedi (V) gol, Kniller (M) gol, Genovali (V) parato, Kipp (M) palo, Carpita (V) gol, Karolak (M) gol, Rombi (V) parato, Daniel (M) gol.

Note: ammonito Ozu Moreira (V); parziali frazioni 1-1 pt, 2-1 st, 0-1 tt.

NAZARÉ – Finisce agli ottavi la corsa del Viareggio Beach Soccer nella Euro Winners Cup, battuta ai rigori dal Real Munster (11-10). In Portogallo i bianconeri, sotto due volte, riescono a rimontare e a portarsi avanti, ma a 17 secondi dalla fine si fanno raggiungere sul beffardo 3-3. Il match si prolunga ai supplementari, che non bastano per decretare la vincitrice. Si va così ai rigori, con gli errori di Fazzini, Genovali e Rombi che mandano in frantumi il sogno della VBS di conquistare di nuovo il massimo trofeo continentale per club a distanza di 8 anni. Ai bianconeri ora resta solo la corsa al miglior piazzamento che è il 9° posto: oggi sfida contro il Catania (ieri battuto 5-3 dal Pisa dei viareggini negli ottavi) nella parte “di consolazione“ del tabellone.

Ieri la VBS si è ritrovato sotto al 2’, quando Dmais lascia partire un sinistro potente che si stampa sul palo, sulla ribattuta Hodel è il più lesto a ribadire in rete, portando avanti il Real Munster. I bianconeri ristabiliscono la parità quando Eudin lavora un pallone sulla sinistra e lo appoggia centralmente per Ozu, che approfittando dello spazio concesso dalla difesa tedesca libera un destro imparabile per Karolak.

Il Viareggio parte forte nella frazione centrale ma nel suo momento migliore subisce la seconda rete con Nowak che riceve da destra e infila Carpita in sforbiciata volante. Passa appena un minuto e arriva il pari, siglato proprio dal portiere capitano viareggino con bolide da lontano. La VBS mette subito la freccia con Eudin: rovesciata incrociata che valorizza il recupero palla di Remedi. Nel terzo tempo, dopo traverse per parte, a 17 secondi dalla fine Ozu commette fallo su Metzler e il numero 10 dei tedeschi trasforma il seguente tiro libero non dando scampo a Gianni Santini, subentrato per l’occasione a Carpita.