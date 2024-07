VBS terza in Coppa Italia

città di milano

1

viareggio

2

CITTÀ DI MILANO: Bobo, Panizza, Ricardinho, Amato, Agosta, Alisson, Ilardo, Savarese, Altobelli, Sassari, Catena, Chiodi. All. Cataldo.

VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Petracci, Zè Lucas, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Fazzini. All. Corosiniti.

Arbitri: Contrafatto di Catania, Schifano di Trapani, Varrà di Catanzaro.

Reti: 12’ pt Bertacca (V), 10’ st Gori (V), 9’ st Alisson (M)

Note: parziali: 0-1, 0-2; ammoniti Gori (V), Amato (M), Alisson (M), Agosta (M).

MESSINA – L’epilogo della Coppa Italia per la Farmaè Viareggio è un copia-incolla del 2023: a Torre Faro (Messina), i bianconeri superano il Città di Milano (2-1) e chiudono la competizione al terzo posto. Bertacca nel primo tempo e Gori nel secondo segnano le reti che regalano il successo alla formazione di Corosiniti (inutile quella di Alisson nel finale per i lombardi)

Nei primi minuti la VBS prova ripetutamente a sbloccare la sfida: al 2’ Léo Martins non trova la porta in sforbiciata, al 3’ Bobo alza in angolo il colpo di testa di Zè Lucas su assist di Ozu mentre al 4’ disinnesca in due tempi la botta di Genovali. Il Città di Milano si rende insidioso al 5’ con il tiro a giro di Savarese di poco a lato e all’11’ con il tentativo da posizione defilata di Agosta su cui Carpita non si fa sorprendere. A ridosso del termine della frazione, i bianconeri passano in vantaggio: Genovali accelera sulla destra e mette in mezzo per Bertacca che al volo non dà scampo a Bobo.

In avvio di secondo tempo, Bobo è attento sui tiri liberi di Zè Lucas e Gori. Non è da meno Carpita, decisivo sulle due conclusioni di Alisson e sul piazzato da metà campo di Ilardo. Al 9’ Agosta stampa la traversa con un altro tiro libero dalla lunga distanza, sfiorato provvidenzialmente da Carpita. Al 10’ la VBS raddoppia con il tap-in ravvicinato di Gori che vanifica la respinta di Chiodi sul sinistro incrociato di Zè Lucas. La squadra di Corosiniti gestisce il doppio vantaggio senza eccessive preoccupazioni. Col passare dei minuti il Città di Milano aumenta la pressione offensiva e al 9’ accorcia con Alisson. La VBS resiste e conserva il 2-1 fino ai tre fischi di chiusura.

Oggi prende il via il 19° memorial “Matteo Valenti”; da giovedì 4 a domenica 7 la squadra under 20 bianconera sarà a Paestum (Salerno) per il recupero del match di campionato con il Cagliari e, soprattutto, per la Coppa Italia di categoria; infine, a Tirrenia (Pisa) da mercoledì a domenica si svolgerà il torneo di qualificazione alla fase finale degli Europei che vedrà protagonisti con la Nazionale azzurra 5 giocatori della Vbs (Bertacca, Carpita, Fazzini, Genovali e Remedi).