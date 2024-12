Vela. 151 Winter Series. Gran successo per la prima manche

Nei giorni scorsi si è conclusa con successo la prima manche delle 151 Winter Series 2024-2025, che ha avuto come cornice le splendide acque di Punta Ala. La manifestazione ha preso il via venerdì 18 ottobre con la regata di trasferimento "Moonlight", partita da Livorno. Nonostante le condizioni atmosferiche, la competizione ha regalato emozioni con Sur (C.V. Antignano) di Enrico Dho che ha tagliato per primo il traguardo, seguito da Birba 3 (Yacht Club Punta Ala) di Francesco Marcaccini e Witz (Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa) di Ugo Faraguna. La flotta si è poi arricchita, arrivando a 18 imbarcazioni suddivise in tre raggruppamenti: Orc, Orc Gran Crociera e Rating Fiv. Quest’ultima categoria ha offerto una formula semplificata di regata "a vele bianche", senza l’uso di spinnaker o gennaker, per avvicinare sempre più appassionati al mondo della vela d’altura grazie al supporto della Federazione Italiana Vela. Dal 27 ottobre al 23 novembre, i partecipanti hanno disputato sei prove con condizioni ideali di vento e mare. L’organizzazione è stata impeccabile, sia in mare, con un comitato di regata presieduto da Alessandro Testa e Marcello Montis, sia a terra, dove momenti conviviali come il briefing pre-partenza e la pastasciutta al Club hanno consolidato il successo dell’evento. Le 151 Winter Series proseguiranno con la seconda manche, in programma dal 15 marzo al 5 aprile 2025, quando la flotta si sfiderà in regate su percorsi "a bastone" per le imbarcazioni Orc e veleggiate per quelle Rating Fiv.