Vela. Bewild, discreta prova sulle acque maltesi

Discreta performance di BeWild dell’armatore Renzo Grottesi (foto), alfiere del Club Vela Portocivitanova, nella 44ª edizione della prestigiosa Rolex Middle Sea Race, la regata che ha il suo fulcro nelle acqua maltesi (partenza e arrivo) con tanto di circumnavigazione della Sicilia in senso antiorario. Quest’anno erano 91 gli equipaggi in competizione. BeWild ha impiegato quasi 4 giorni e 3 ore per completare il percorso. Nella classifica la compensazione dei tempi le ha assegnato il successo nella classe Orc4 e il 2° posto nell’Irc4. Nelle graduatorie overall BeWild figura rispettivamente all’11° e al 29° posto. Non completamente soddisfatto l’armatore che, nel post in cui ha commentato la prestazione, ha tirato in ballo la fortuna e i "capricci di Eolo". Non è mancato il ringraziamento al suo team, al Club Vela e agli sponsor. Insieme con Grottesi, a bordo c’erano tra gli altri i velisti civitanovesi Michele Regolo e Sandro Iesari.