Vela - Classe "Optimist"

Porta davvero bene ai suoi vincitori la regata velica, riservata alla classe "Optimist", che si disputa ogni anno sulle acque del lago artificiale di Gramolazzo, nel Comune di Minucciano, valida come trofeo "Baldi-Garzetti-Nardini", promosso e organizzato dal Circolo della Vela di Marina di Massa, con l’importante sponsorizzazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg) e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Minucciano e le associazioni velistiche della costa ligure-apuo-versiliese.

Infatti la vincitrice in campo femminile, Anna Potenti, del Circolo velico Torre del Lago, si è aggiudicata la barca Optimist messa in palio dagli organizzatori e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg), sponsor della manifestazione, rappresentata nell’occasione, dal vicepresidente per la Garfagnana della Bvlg, Pietro Salatti. Mentre il vincitore assoluto trofeo del "Baldi-Garzetti-Nardini", lo spezzino Francesco Colotto, è stato convocato al raduno interzonale "Optmist", inserito dalla Commissione tecnica nazionale nel programma "Aico - Fiv" per l’attività giovanile 2023-2024. Il primo di questi raduni interzonali si svolgerà a Scarlino (Grosseto) da oggi 9 al 12 novembre, dove Colotto parteciperà, insieme ad altri 14 giovani velisti, seguiti dai tecnici federali Simone Gesi e Paolo Mariotti.

"Fanno piacere – commenta il vicepresidente per la Garfagnana della Bvlg, Pietro Salatti – questi successi di giovani che si sono messi in bella evidenza a Gramolazzo. Ciò sta ad indicare la buona qualità tecnica di questa regata per la classe Optimist, sponsorizzata dalla nostra Banca Bvlg". E, aggiungiamo noi, anche un bel ritorno d’immagine per Gramolazzo.

D. Mag.