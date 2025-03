Vela, confermata. Mazzaferro presidente del Club Portocivitanova

Cristiana Mazzaferro (foto) confermata presidente del Club Vela Portocivitanova per il quadriennio 2025-28, suo ottavo mandato. Laureata in Economia, Mazzaferro vanta due titoli mondiali nella classe 420, che le hanno valso la Medaglia d’oro al Valore atletico del Coni e, come dirigente, la Stella di bronzo al merito sportivo Coni, per i servigi resi alla vela e allo sport.

Fanno parte del direttivo il vicepresidente Andrea Netti; il tesoriere Stefano Cossiri; il segretario Oscar Monina; il diesse Armando Pierdomenico; i consiglieri Francesco Elisei ed Andrea Emili; i consiglieri con delega ai pontili Augusto Moretti e Vittorio Palmieri. Sono stati nominati supplenti Luca Avallone, Pacifico D’Ettorre e Giacomo Sabbatini. Il nuovo Collegio dei Probiviri è formato da Augusto Cingolani, Filippo Capparuccini ed Antonio Paoletti.

Durante l’assemblea sono stati annunciati anche gli eventi sportivi nazionali che il Club Vela civitanovese ospiterà nel 2025: Tricolore Ilca Master 23/25 maggio e 5ª Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 17/19 ottobre. "Onorata ed orgogliosa di proseguire questa carica" è il commento della rieletta Mazzaferro.