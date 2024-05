VELA. Continuano i successi delle imbarcazioni targate Ycrmp L'Impala 36 "Clan" dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa trionfa alla Vela Cup in Toscana, mentre il Solaris 48 "Matitù" si distingue alla Solaris Cup in Sardegna. Successi per le imbarcazioni italiane in due importanti competizioni veliche.