Vela, fine settimana di gare a Civitanova. Ottanta atleti marchigiani al Trofeo Biancucci

Il mare di Civitanova si prepara ad accogliere l’annuale edizione del "Trofeo Biancucci", regata giovanile valida come seconda tappa di selezione regionale del campionato Optimist. Si regaterà sabato e domenica, davanti al Club Vela Portocivitanova (CVP), che organizza la manifestazione in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Porto Sant’Elpidio. Scenderanno in acqua circa 80 ragazzi provenienti da tutte le Marche, divisi nelle categorie "Juniores" e "Cadetti". L’appuntamento assegnerà i pass per i Campionati italiani juniores, per la Coppa Cadetti, per la Coppa Primavela e per la Coppa del Presidente. I punti ottenuti al Trofeo Biancucci si cumuleranno con quelli della prima prova di selezione regionale, svoltasi il mese scorso a Numana, in occasione del Memorial Vincenzo Graciotti. Questa manifestazione gode da sempre del sostegno della Gioielleria Biancucci, esercizio di riferimento nella commercializzazione di segnatempo, gioielli, pietre preziose e bijoux che omaggerà i primi classificati di ogni categoria con un prestigioso orologio.