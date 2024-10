Vela, i traguardi dello Yacht Club Repubblica Marinara. Le imbarcazioni pisane si prendono Viareggio

Trionfo pisano al Trofeo Memorial Francesco Sodini a Viareggio dove una numerosa flotta si è confrontata su un percorso tra le acque antistanti il porto. Poco meno di 7 miglia che hanno visto una sola imbarcazione davanti a tutti: Clan l’Impala 36 di Iacopo Poli portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Il percorso originario avrebbe dovuto portare le imbarcazioni fino a Forte dei Marmi, ma le previsioni di vento leggero hanno portato ad una riduzione di percorso. Su delega della FIV la regata è stata organizzata dalla Lega Navale di Viareggio assieme al Club Nautico Versilia ed è l’ottava edizione del Trofeo che tiene vivo il ricordo e la passione per il mare di un protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015. È stato un armatore che con la sua ultima imbarcazione, l’M37 Coconut Città di Viareggio, ha inanellato successi anche in ambito internazionale. Il Trofeo Sodini 2024 ha visto una regata per le imbarcazioni Orc e anche per barche senza certificazione che hanno partecipato ad una veleggiata, sempre sullo stesso percorso, ma con partenza differita. Intorno alle 11 la partenza della regata per gli Orc e già da subito l’imbarcazione pisana Clan, ha fatto vedere le sue qualità: con una partenza in boa ha subito messo dietro la flotta passando per prima alla boa di disimpegno. L’equipaggio dell’imbarcazione pisana era formato da Iacopo Poli, armatore e tailer, Andrea Poli, skipper, Giorgio Sartoni, tailer, Andrea Bartelloni, randa, Mauro Renzetti, drizze e Vittorio Santerini, prodiere. Il Trofeo challenge Francesco Sodini sarà esposto nella sede del club pisano.