Vela. Impresa del talento Matteo Ravaioli

Il forlivese classe 2010 Matteo Ravaioli è stato il grande protagonista a Punta Sabbioni, vicino a Venezia, nella selezione interzonale per la classe Optimist. Tesserato per il Circolo Velico Ravennate ha dominato la competizione, organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia, limitamdosi a 9 punti con tre primi posti e mantenendo una performance costante in tutte le prove. Al secondo posto Nicolò Santoro (Triestina Vela) con 23 punti, seguito da Giovanni Montesano (Sirena Klub N. Triestino) e Guia Legisa (Società Velica di Barcola e Grignano), con 26 punti. Al quinto posto (32 punti) il ravennate Leo Ivaldi, compagno di squadra di Ravaioli: sono questi cinque atleti che si sono garantiti il passaggio alle fasi nazionali. Infatti al termine di questa competizione, i migliori si sono guadagnati l’accesso alle selezioni del 4, 5 e 6 aprile, che si terranno a Ravenna e successivamente ad Agropoli, in provincia di Salerno, dal 26 al 29 sempre di aprile. Da queste prove emergeranno i cinque velisti che rappresenteranno l’Italia giovanile nei prossimi eventi mondiali e agli Europei.

u. b.