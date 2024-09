Vela L’Autorità portuale vince Navigare per Ravenna. In acqua cento velisti

Ben 17 team per un totale di 100 velisti, hanno preso parte agli eventi agonistici di Navigare per Ravenna, che ha visto i Tom 28 del Circolo Velico Ravennate impegnati nel trofeo del porto, vinto dall’Autorità di Sistema Portuale, e il trofeo dei sodalizi, conquistato dai giovanissimi del club bizantino. Grazie al favore delle condizioni meteo, e all’arrivo nella Darsena di Città di oltre cento imbarcazioni da diporto partite in flotta da Marina di Ravenna, l’edizione 2024 di Navigare per Ravenna ha fatto registrare una partecipazione senza precedenti. Particolare attenzione è stata dedicata ai territori alluvionati della Provincia, a favore dei quali è stata attivata una raccolta fondi da destinare alla zone di Traversara, colpite dall’esondazione del Lamone. Navigare per Ravenna era stato preceduto, dallo Sport in Darsena, appuntamento dedicato alle scuole nato con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani una vera cultura dello sport. "Siamo molto soddisfatti – ha commentato Carlo Mazzini, consigliere del Cvr – perché abbiamo registrato un numero di visitatori senza precedenti. Una partecipazione che, ci fa piacere sottolineare, essere stata principalmente generata dal pubblico ‘extra-vela’. Per il Circolo Velico Ravennate si trattava di un nuovo tipo di organizzazione, con un villaggio dedicato ai più giovani, ma che fosse al tempo stesso adatto ad ospitare le barche. In tal senso determinante si è rivelato il pontile, che ha garantito a tutti, in tranquillità e sicurezza, la massima accessibilità allo specchio acqueo. Sulla scia di questo successo stiamo già pensando a importanti novità in vista dell’edizione 2025".

Roberto Romin