Vela Matteo Fiorini campione di Formula 18

Una grande affermazione. Forse sognata, forse immaginata, di certo conquistata e soprattutto meritata. Matteo Fiorini si è laureato campione italiano di Formula 18 dopo aver trionfato nelle regate a Palermo col Catamarano “Dolce Carollo”. Fiorini si è imposto sul multiscafo in doppio col riminese Lorenzo Casamenti. La performance del velista di Cesena è stata motivo di grande soddisfazione.

La cornice è stata quella stupenda del golfo di Sferracavallo a Palermo. Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti hanno vinto il campionato italiano regatando su catamarani a vela, barche velocissime e adrenaliniche che rappresentano la massima espressione dei multiscafi in doppio, in alternativa agli olimpici Nacra 17.

Splendido il campo di regata. Posto fra l’isola delle Femmine e Capo Gallo, vicino alla baia della famosissima spiaggia di Modello. L’infinita estate palermitana, anche a novembre inoltrato, ha offerto le migliori condizioni possibili quasi fino all’ultimo, con 30 gradi e condizioni di vento molto buone oscillanti sempre tra i 12 e i 17 nodi. Alla fine sono giunte a conclusione nove prove sulle 10 previste, l’ultima è stata cancellata per il troppo vento e per il peggioramento delle condizioni meteo.

Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti che fanno parte del team dei Vichinghi del Mare – 1Donedesignails-Armareropes-Edilizia Futura-Maurizio Cociati, hanno dato battaglia alle altre 25 barche in gara, tra le quali alcune provenienti da Germania, Svizzera e Finlandia. Il campionato era il coronamento del circuito di regate nazionali svolte in precedenza, per tutta l’estate in varie, suggestive e bellissime località, anche se i punteggi pregressi del ranking non sono stati presi in considerazione per la classifica finale.

All’ultima giornata Fiorini e Casamenti si sono presentati al comando della classifica provvisoria, potendo scartare un 4 e un 3 ottenuti il giorno precedente. I due, tesserati per lo yacht club Rimini hanno vinto le successive due prove con il loro “Dolce Carollo” (questo il nome dato all’imbarcazione romagnola), mentre sono state quattro le vittorie complessive. Alle loro spalle le coppie Siviero-Stella e Ferraglia-Cesari. Alle premiazioni erano presenti il timoniere di Coppa America Checco Bruni e Ganga Bruni, tecnico federale dei Nacra olimpici.

Daniele Zandoli