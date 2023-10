Vela, Mondiali under 21. Quinto Giacomoni del Club Portocivitanova

Quinto posto per Pietro Giacomoni ai Mondiali Under 21 della classe olimpica Ilca 7 (ex Laser standard) disputati a Tangeri, in Marocco. Due controprestazioni (47° e 30°) nella penultima giornata gli hanno pregiudicato l’accesso al podio. Resta la soddisfazione per l’importante piazzamento finale che avvalora la medaglia d’argento conquistata, pure in un contesto di Under 21, ad agosto a Stavanger negli Europei. Stavolta, oltre al connazionale Borio (4°), lo hanno preceduto il britannico Dickinson (1°) e l’ucraino Madonich (2°). E il neozelandese Armit, che in Norvegia non c’era. Si è gareggiato con condizioni meteomarine in continuo divenire, spaziando dai 35 nodi di vento alla bonaccia. Punta di diamante del Club Vela Portocivitanova, il ventenne Giacomoni ha chiuso con un 12° posto nell’ultima prova di finale attestandosi a 15 punti dal podio. Nelle giornate precedenti aveva collezionato alcuni piazzamenti brillanti: una vittoria e una piazza d’onore di poule nelle regate di qualificazione, due successi assoluti nelle finali di Gold Fleet. Centoquindici i velisti in gara. Tra essi due compagni di squadra di Giacomoni nel Cvp. Relegati entrambi nella Silver Fleet dopo le manches di qualificazione, Domenico Lamante (18 anni) e Filippo Vignola (19 anni a dicembre) hanno concluso rispettivamente al 64° e al 75° rango la loro esperienza nel meeting iridato. I tre ragazzi sono sotto le ali del coach Giacomo Sabbatini. Giacomoni fa parte da tempo del giro della Nazionale giovanile.