Vela. Montari e Moschini salgono sul podio

Il Centro Velico Ravennate ha organizzato domenica scorsa la Regata per le classi ILCA e 49Er, partecipando con Luca Moschini e Raffaele Montanari che già dalla scorsa stagione si sono distinti a livello nazionale e internazionale, in numerose gare italiane e ai campionati europei e mondiali di classe velica. In questa competizione Luca Moschini si è classificato al terzo posto dopo due buone prove, mentre Raffaele Montanari è arrivato secondo. Quest’ultimo inoltre ha vinto il premio come miglior classificato under 16.