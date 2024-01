Vela "Nel 2023 oltre cento tesseramenti"

Il 2023 è stata un’ottima annata per l’Adriatico Wind Club (AWC), società di riferimento nel Centro Italia per l’avviamento agli sport di mare e la crescita degli atleti sulla tavola a vela. Il sodalizio di Porto Corsini, oltre ad aver ottenuti ottimi risultati, ha ricevuto lo scorso 12 dicembre vari riconoscimenti nell’ambito del prestigioso "Sport Valore Comune", un appuntamento in cui il Comune di Ravenna ha valorizzato e ringraziato tutti gli attori di un movimento sportivo appassionato e titolato.

"Il 2023 è stato un anno di crescita e di conferme sotto tutti i punti di vista per l’AWC – spiega il presidente Giovanni Forani –. La scuola vela ha avuto oltre 100 nuovi tesseramenti, l’agonistica windsurf ha ottenuto diversi risultati di rilievo in manifestazioni nazionali e internazionali, tra cui spiccano due argenti agli italiani giovanili disputatisi nel nostro mare".

" Mi congratulo con il coach Roberto Pierani e con tutti i nostri atleti che hanno fatto registrare buoni piazzamenti costanti e hanno mostrato una grande crescita rispetto all’anno precedente, in particolare con Tommaso Vallini e Francesco Forani che, a fine stagione, sono risultati ai vertici dei ranking giovanili, rispettivamente nel windsurf Techno 293 e IQ Foil".

Di grande prestigio sono stati la Coppa Primavela e i Campionati Giovanili in Singoli, eventi organizzati dall’AWC che hanno coinvolto centinaia di velisti provenienti da tutta Italia.

Ed è stato proprio nel grande evento di casa dove le stelle del windsurf locale hanno brillato di più. Il più giovane del gruppo, Tommaso Vallini, ha concluso con un argento Under13 sul Techno293 e Francesco Forani, secondo ex aequo in Under19, è stato l’unico capace di contrastare in maniera efficace lo strapotere del Circolo Surf Torbole, che ha piazzato ben 4 atleti nei primi 5 ranghi della classifica finale. L’AWC continuerà a investire nella crescita di queste manifestazioni, locali e nazionali, che hanno una ricaduta positiva sull’indotto.

"Anche nel 2024 avremo una tappa di Coppa Italia Windsurf, a cui si aggiungerà anche una nazionale dell’acrobatica classe Contender – afferma il vice presidente dell’associazione Giancarlo Baldazzi –. Crescerà anche la Saraghina Cup, spalmando su due giorni una delle tappe in modo da disputare anche una regata long distance su percorso a vertici fissi, di circa 15 miglia, per colorare tutto il Golfo di Ravenna".