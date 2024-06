Vela. Pierrot Lunaire protagonista della 151Miglia

La 151Miglia - Trofeo Cetilar 2024 ha visto la partecipazione di nove imbarcazioni con i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e la presenza di molti soci su altre barche della numerosa flotta in gara. Ma sul podio solo due equipaggi e entrambi nel raggruppamento Orc-Ior Legend che riunisce imbarcazioni che erano protagoniste negli anni dello Ior: 1970-1980 e che mantengono intatte fascino e competitività grazie ad armatori che le hanno conservate e mantenute in splendida forma. Una di queste è Pierrot Lunaire di Enrico Scaramelli, primo tra i Legend, raggruppamento che ha visto 13 iscritti, ma solo sei sono arrivate al traguardo, che conquista il prestigioso Trofeo Challenge Ior Legend Roberto Fusco. Al terzo posto Clan di Iacopo Poli vincitore della scorsa edizione. Del team di Pierrot Lunaire, un Pierrot di 9,5 metri, oltre a Scaramelli, armatore e skipper, Antonio Pancanti, Michele Nocentini, Agostino Nicito e Luca Pofferi. L’equipaggio di Clan, Impala 36, era formato da Iacopo (armatore) e Andrea Poli (skipper), Andrea Bartelloni, Alberto Farnesi, Mauro Renzetti e Vittorio Santerini. Al traguardo anche FlyingNikka di Roberto Lacorte, il primo mini maxi al mondo con i foil , seconda in tempo reale a pochi minuti dal maxi Arca e Urlo, l’Elan 350 di Federico Gelli. Vari motivi hanno portato al ritiro le altre imbarcazioni pisane: Mizar Coccodrillo di Franco Di Paco, Matitù di Giovanni Manni, Porthos di Giampiero Intrieri-Havana Vela, Padawan di Luca Di Guglielmo e Nessuno di Andrea Pacinotti.

Tra i soci del Club pisano che facevano parte di equipaggi di altre imbarcazioni, ha calcato più volte il podio della premiazione, Giuseppe Mangia dell’equipaggio di Nice di Marco Malgara, l’ex Capricorno, terzo classificato Overall Ima Maxi e che ha vinto anche il Trofeo Porto di Pisa, Fast Sprint, per il primo al passaggio della prima boa dopo la partenza. Ora le imbarcazioni del club pisano sono attese a "Tutti a vela" del prossimo 30 giugno per festeggiare tutti assieme i numerosi successi di questa stagione.

M.B.