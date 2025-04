Vele classiche di Puccini: due regate e un ricco programma culturale

Saranno due le regate delle "Vele classiche di Puccini". Sabato 26 alle 13 partenza dei trenta partecipanti dal belvedere per disporsi nel percorso a triangolo al centro del lago, dove i venti dominanti di solito sono, con il bel tempo, il Maestrale (nord ovest) e, con perturbazioni, il Levante. Domenica 27, alla stessa ora, regata costiera davanti ai punti più interessanti del lago: dal gran teatro verso villa Ginori, per poi avvicinarsi a Massaciuccoli, alla casina di caccia di Puccini, e arrivo a villa Orlando. Tra le barche partecipanti troviamo il Baglietto "U" del 1938, così come "Perseo" del 1972, del cantiere Galletti del Garda. Ci saranno anche rare barche auto costruite, così come parteciperà il ‘Dinghy Mirror’, primo l’anno scorso in tempo compensato. L’organizzazione è del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, fresco della nomina, unico in Toscana, di ‘Impianto sportivo Coni per vela agonistica’, importante riconoscimento per l’intensa e apprezzata attività dove si insegna vela dal 1980.

Questo il programma completo dell’avvenimento: sabato 26, alle 13, partenza della prima veleggiata. Alle 14 gita in battello o navicello (su prenotazione a [email protected]); dalle 16 alle 20 esposizione imbarcazioni e votazioni per il premio "La Fanciulla di Puccini", mentre alle 16,30, conferenza ‘Navigando nel Tempo: La storia delle barche a vela dal 1800 ad oggi’ di Alex Mazzoni e Ferdinando Zanoletti.

Domenica 27 dalle 9,30 alle 11,30 visita alla casa museo del maestro Puccini (prenotazione a [email protected]). Alle 10,30 conferenza "La barca del maestro Puccini prende forma" con il maestro d’ascia Nicola Checchi. Alle 11,30 un concerto tra le barche della violinista Ester Saccenti e del pianista Piotr Yanchuk.

Poi alle 13 la partenza della seconda veleggiata. Infine alle 16,30 premiazione e assegnazione del premio "La Fanciulla di Puccini". L’abbinamento vincente tra sport e cultura, musicale in questo caso, è il leitmotiv dell’appuntamento che gli organizzatori del circolo velico tengono a rimarcare. L’idea è stata da subito sostenuta da Rodolfo Salemi assessore allo sport, e da Fabrizio Miracolo presidente della Fondazione Festival, che hanno ribadito apprezzamento e piena collaborazione per le esigenze della manifestazione. Il circolo velico è presente nel progetto Vela Scuola, con il Ministero, attività con cui i giovani e le giovani imparano le tecniche veliche, grazie all’opera dei volontari soci. Gli altri appuntamenti sul lago: 25 maggio trofeo ICare selezione Team Race; 28-29 giugno Coppa Primavela; 3 agosto trofeo Astorri; 27 settembre Veleggiata del gusto; 25-26 ottobre trofeo Pampaloni; 8-9 novembre Invernale Day.

Walter Strata