Veloce come il vento. Schiaratura è argento vivo

Risultato di grandissimo prestigio per Brayan Schiaratura, che a Civitanova Marche ha conquistato un fantastico secondo posto nei Campionato italiani assoluti di mezza maratona, per quanto riguarda la categoria juniores. L’atleta, in forza al Golden Club Rimini, è in decisa crescita e in questa occasione è stato battuto, a livello nazionale, solo da Abraham Asado (Pol. Centese), che ha chiuso in 1h8’00". Schiaratura ha completato la gara in 1h09’50“, poi Giovanni Scatizzi (Atl. Sestini Fiamme Verdi Arezzo) in 1h13’24“. A Brayan sono arrivati i complimenti di tutto il mondo dell’atletica, a partire dal presidente Fidal, Stefano Mei. "Complimenti a Brayan, all’allenatore e a tutti voi!" ha scritto il numero uno dell’atletica italiana commentando un post del Golden. Una grande gara. Una Soddisfazione immensa per tutto il Golden Club e ovviamente anche per il papà Gionni, deus ex machina dell’organizzazione riminese.

"Quando trovi un ragazzo che ha passione, ci tiene e ascolta, poi possono arrivare anche i risultati – commenta Gionni Schiaratura -. Per crescere e arrivare a un certo tipo di riscontri, è chiaro che Brayan ha dovuto fare anche sacrifici. Io? Non ho imposto niente, tanto che fino a tre anni fa non gli davo corda. È stato lui il primo a dimostrare di tenerci. Poi, è chiaro, mi fa molto piacere". Per Brayan, 18 anni compiuti in questo 2024, un’annata fantastica e grandi prospettive di crescita. "Adesso c’è la scuola – ammonisce papà Gionni -. Ma non c’è bisogno che lo dica io. Lui è uno che aiuta in tutto, dalle nostre manifestazioni del Golden a tutto il resto. Mi piace sottolineare un risultato che è frutto anche di un grande lavoro d’equipe. Obiettivi per il 2025? Continuare a crescere senza strafare. Migliorare e consolidare la condizione. Sperando di arrivare alla maglia azzurra".

lo.za.