Venturelli e Cardillo atto secondo. Chance tricolore per il pugile di Duran

Venerdì della prossima settimana, 16 febbraio, torna la grande boxe al Palapalestre. Al centro del programma, allestito da Massimiliano Duran, l’attesissima rivincita valevole per il campionato italiano dei pesi massimi tra l’imbattuto detentore trentaquattrenne Gianmarco Cardillo (11-0-2; 2 ko), di Cassino, e lo sfidante di casa, l’altrettanto imbattuto coetaneo Emanuele Venturelli (7-0-1; 1 ko), della Pugilistica Padana. I due si sono già affrontati il 25 marzo dello scorso anno e al termine di un combattimento intensissimo venne sancito un verdetto di parità che lasciò entrambi i contendenti insoddisfatti. In verità, soprattutto Venturelli, il quale aveva accumulato un chiaro vantaggio nelle prime cinque riprese per poi calare alla distanza e commettere il fatale errore di accettare il combattimento alla corta distanza con l’assai più pesante rivale, molto coraggioso ed esperto, tanto da consentirgli di riagguantare un pareggio all’ultimo secondo che pareva impossibile qualche ripresa prima. Il 9 luglio scorso Cardillo ha poi difeso vittoriosamente ai punti la cintura tricolore con il corregionale laziale Alfonso Damiani e arriverà di nuovo a Ferrara accompagnato da un folto seguito di sostenitori, per dirimere una volta per tutte la questione.

Emanuele Venturelli non è più salito sul ring dal giorno della prima sfida e ciò potrebbe risultare un handicap per lui. Si è comunque allenato al meglio ed è ben consapevole che stavolta si troverà di fronte un ostacolo che dovrà assolutamente superare, se vuole avere ancora un futuro di buon livello con i guantoni alle mani. I due protagonisti non sono vecchi, ma neppure giovani e non si possono permettere passi falsi. Da una parte la pesante struttura fisica, l’esperienza e la serenità del campione d’Italia. Dall’altra la maggiore velocità e varietà di colpi di Venturelli. Un confronto dall’esito incertissimo.

Faranno da contorno all’incontro principale altri tre match professionisti che vedranno in azione pugili della Padana ormai nelle vette della classifiche nazionali. L’imbattuto, poderoso e spettacolare mediomassimo Alexander Ramo (nominato sfidante al titolo italiano della categoria), con un record di 10 vittorie in altrettanti incontri 4 delle quali per ko, se la vedrà con il giovanissimo Sejdo Besirovic, mentre l’ormai popolare peso mosca originario della Striscia di Gaza, Ahmed Obaid, sempre seguito da uno stuolo di tifosi, affronterà il non facile bosniaco Muhamed Biberovic. Anche per Obaid il campionato italiano della categoria é ormai imminente. Infine, il superleggero Momo Nasri avrà un duro compito contro la speranza laziale Davide Carpentieri, già temuto per la pesantezza dei suoi colpi. Nella parte dilettantistica del cartellone, altri cinque padanini all’opera: Zoran Suljic, Awais Nazakat, Rosalinda Forzano, Giacomo Mistroni e Hassen Atia. Come sempre, pronostici da 1-X-2. La prevendita dei biglietti (20 euro tribuna, 30 bordo ring) è in corso presso la palestra della Pugilistica Padana e il Padana Training Center di via Porta Catene.

