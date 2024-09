Verso il Gp di Misano. Una settimana di corse tra minimoto e Apecar

La settimana del Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini inizierà con il ricordo di Marco Simoncelli. Gli eventi sul territorio in attesa della domenica in pista inizieranno lunedì 2 settembre a Misano Monte, Campo degli ulivi, con la proiezione del docufilm sul Sic. Tuttavia, quest’anno ci sarà anche un’anteprima. Domani alle 11,30 a Rimini inaugura alla palazzina Roma in piazzale Fellini, la mostra ‘Le stelle in pista’, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini. L’esposizione, fino all’8 settembre, è dedicata ai piloti portacolori del moto club: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Niccolò Antonelli. Tornando alla settimana che precede il Gp, mercoledì i piloti si ritroveranno a San Marino per giocarsi un torneo di basket 3 contro 3 alla Cava degli Umbri. Per vedere scorrere l’adrenalina basterà attendere 24 ore. Al giovedì Riccione si trasformerà nella casa della Red Bull Riders Night, con impennate ed evoluzioni. Impennate che potranno provare anche gli spettatori grazie a una sofisticata attrezzatura che consentirà di puntare la ruota verso il cielo in totale sicurezza. Non mancherà la musica. Chiusura a mezzanotte. I dettagli del villaggio e la sua collocazione saranno resi noti nei prossimi giorni. Il giorno successivo la Red Bull Riders Night si sposterà a Rimini. Sempre il 6 settembre, a Coriano, il saluto agli ospiti della MotoGP con l’accensione straordinaria della Fiamma ‘Every Sunday’ a ricordo di Marco Simoncelli. Al venerdì partiranno a Misano gli eventi all’Arena 58, in zona mare, con il Dedikato. Inizio in piazza Repubblica con un’esposizione di moto storiche, poi tutti all’Arena 58 tra dj set e intrattenimento, proseguendo con drifting e di free style. Nello stesso giorno a Cattolica Rombo d’epoca, con l’esposizione di auto e moto d’epoca e in via Fiume e viale Dante, e a chiudere il concerto degli HBH. Sabato 7 settembre musica al Misano world circuit con il Nameless Festival, che vedrà il dj Axwell e tanti altri ospiti. Si parte alle 18 e alle 21,30 anche le evoluzioni del Freestyle Motocross e lo show dei Daboot. La musica di Axwell terminerà all’una. Al sabato continueranno le iniziative all’Arena 58 e a Catotlica con la body art e minimoto.