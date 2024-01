Verso la ripresa. Cavalieri in campo

L’ultimo allenamento di un primo mini-ciclo dell’anno si è chiuso da poco, ma dopodomani il gruppo si ritroverà per riprendere con le sessioni standard in vista della ripresa del campionato di Serie A. Questo il punto sugli allenamenti dei Cavalieri Union, in vista della sfida del prossimo 14 gennaio al Chersoni valida per la decima giornata del torneo. Gli uomini di coach Alberto Chiesa affronteranno la matricola Polisportiva Paganica. Il confronto sull’asse Toscana-Abruzzo si ripeterà oltretutto la settimana successiva, visto che il 21 gennaio prossimo capitan Puglia e compagni affronteranno in trasferta l’Avezzano. La sosta ha se non altro consentito di recuperare qualche infortunato e soprattutto di ricaricare le batterie. Anche perché sarà fondamentale mantenere la costanza di rendimento evidenziata in questo primo scorcio stagionale, per continuare a sognare il primo posto nel girone 3: la Lazio capolista ha infatti solo cinque punti in più del sodalizio pratese. E dopo l’ottima prestazione nel recente scontro diretto, che ha dato la consapevolezza ai Cavalieri di potersela giocare alla pari con i rivali (diversamente dalle scorse stagioni) sognare è lecito. "Al netto dei risultati sportivi, siamo soddisfatti anche della crescita di diversi giovani che sono entrati ormai a far parte del gruppo della prima squadra – ha ricordato Fusi – il nostro obiettivo rimane quello di far crescere il maggior numero di giocatori delle giovanili nel miglior modo possibile. E le convocazioni nelle varie nazionali giovanili confermano a mio avviso la bontà del percorso".

G.F.