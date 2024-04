Verso MADEiRA. Fra i convocati anche Barlaam. Trimi e Berra

Oltre Giulia Terzi, saranno tanti i convocati della Polha Varese per l’Europeo. Su tutti Simone Barlaam, poi Arjola Trimi, Alberto Amodeo, Alessia Berra e Arianna Talamona. Il nuoto paralimpico italiano da sempre regala medaglie a un movimento in salute verso cui però ci sono ancora pregiudizi. "Spesso si pensa che sia uno sport di serie B – ammette la Terzi – che magari sia un po’ più semplice arrivare a certi livelli, rispetto allo sport "tradizionale"-. Per prepararmi a Tokyo ero in acqua 11 volte alla settimana, di serie B c’è poco. La cultura mette questi paletti, ma stiamo crescendo. La possibilità di far parte dei corpi sportivi militare e di lavorarci in futuro è vantaggiosa. Tante associazioni cercano di investire per promuovere lo sport paralimpico: più si dà voce al movimento più ci evolveremo anche a livello culturale".

La squadra azzurra, intanto, arriva all’Europeo dopo il buon rendimento alle World Series di Lignano Sabbiadoro, che hanno visto la partecipazione di più di 300 atleti straniei e oltre 190 per i Campionati italiani Assoluti invernali.

G.L.