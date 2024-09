Vicenza è troppo: i Cavalieri non ce la fanno. Chiesa: "Lavorare sodo, possiamo crescere"

Cavalieri Union

17

Rangers Vicenza

47

CAVALIERI UNION: Castellana; Fondi, Puglia (51’ Nistri), Pancini, Cella; Magni, Bencini (41’ Renzoni, 74’ Bencini, 76’ Renzoni); Righini (63’ Marini), Reali (49’ Attucci), Dalla Porta; Cascello (63’ Gianassi), Mardegan; Dardi (57’ Giagnoni), Giovanchelli (57’ Di Leo), Sansone (49’ Rudalli) All. Chiesa.

RANGERS VICENZA: Zaridze (53’ Palazzini); Foroncelli, Filippetto, Capraro (57’ Gelos), Sanchez-Valarolo (61’ Pirruccio) ; Carrio, Panunzi (57’ Pozzobon) ; Vunisa, Gomez, Trambaiolo; Bolzon (53’ Tonello), Riedo; Avila-Recio (61’ Franchetti), Bonan (61’ Zago), Braggie’ (57’ Traore) All. Cavinato, Minto.

Arb.: Angelucci (Livorno).

Marcatori: p.t. 6’ m. Capraro, tr. Carrio (0-7); 8’ m. Puglia, tr. Puglia (7-7); 18’ m. Bolzon, tr. Carrio (7-14); 22’ cp. Puglia (10-14); 38’ m. Sanchez-Valarolo, ntr. (10-19); s.t. 5’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-26); 17’ m. Filippetto, tr. Carrio (10-33); 24’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-40); 36’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-47); 38’ m. Cella, tr. Magni (17-47).

"Non era certamente il risultato, in questo caso specifico, l’aspetto che consideravo prioritario. Ci sono cose da sistemare, ma siamo sulla strada giusta". Il tecnico Alberto Chiesa ha così commentato la prima uscita stagionale dei Cavalieri Union, coinciso con la sconfitta contro Vicenza nel match andata in scena ieri al Chersoni e valido per il "barrage" di Coppa Italia. Era una sfida impari, tanto per la differenza qualitativa fra le due formazioni quanto per il fatto che i vicentini favoriti avessero nelle gambe un mese in più di preparazione. E il pronostico è stato rispettato: i veneti si sono imposti per 47-17. I tuttineri hanno ben figurato soprattutto nella prima frazione: dopo il vantaggio ospite, è stato capitan Puglia a centrare il pari con una meta (trasformata) e poi a ridurre le distanze con un piazzato. Il primo tempo si è chiuso sul parziale di 19-10 per i biancorossi, che hanno poi scavato il solco definitivo nella ripresa. Cella con una meta e Magni nel finale hanno contribuito a ridurre il passivo. "Abbiamo comunque chiuso in crescendo e anche questa è una una buona base da cui ripartire - ha concluso Chiesa - per quanto mi riguarda, questa partita ha rappresentato un banco di prova importante: dobbiamo continuare a lavorare, possiamo crescere ancora".

Giovanni Fiorentino