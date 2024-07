Visibelli brilla agli assoluti. A Cincinelli il titolo regionale

Quinto posto per Anna Visibelli ai campionati italiani assoluti di salto in lungo. L’importante manifestazione è andata in scena a La Spezia e ha visto una ristretta selezione di atleti di tutta la penisola confrontarsi tra diverse specialità alla ricerca del tricolore, con l’aretina che è riuscita a confermarsi tra le migliori del panorama nazionale della disciplina. Visibelli è stata sostenuta dai consigli del tecnico Paolo Tenti e ha registrato una positiva prestazione di 5.96 metri che è valsa la quinta posizione finale ad appena nove centimetri dal podio. Il fine settimana della società aretina è stato arricchito dalla vittoria di un titolo regionale. Il merito è di Riccardo Cincinelli che è sceso in pista a Prato ai campionati toscani della categoria juniores e che, nei 110 ostacoli, è risultato il più veloce con l’ottimo tempo di 15.15 secondi che è valso il gradino più alto del podio, andando ad arricchire una stagione particolarmente positiva dove già era riuscito a laurearsi campione regionale indoor nei 50 ostacoli e a ben figurare nei 60 ostacoli alle successive finali nazionali. I riflettori saranno ora orientati verso il fine settimana tra venerdì 5 e domenica 7 luglio quando la pugliese Molfetta ospiterà i campionati italiani individuali su pista degli Allievi dove saranno presenti anche due rappresentanti dell’Alga Atletica Arezzo: Filippo Guiducci nel lungo e Matteo Bernardini nei 200 metri.