Vivicittà 2023: al via la storica manifestazione Uisp per la pace con oltre 40 gare in Italia

Tutto pronto per la 41ª edizione di Vivicittà: da oggi pomeriggio ritorna nel cuore della città la storica manifestazione Uisp che quest’anno veste il tema della pace con oltre 40 gare in tutta Italia. Si inizia oggi in piazza della Vittoria dalle 15 con "Aspettando Vivicittà": bambini e adulti potranno provare le tante attività organizzate dal comitato, quali basket, baseball, tennis, parkour, tiro con l’arco, foot golf, spara goal, ping pong, biliardino e i classici giochi tradizionali che uniscono tutte le generazioni. Con la collaborazione della Polizia Stradale, i più giovani avranno l’occasione di pedalare nel percorso "bici sicura", supportati dall’esperienza e dalla guida degli agenti. A seguire esibizioni, musica e intrattenimento grazie all’impegno delle scuole di danza Uisp che balleranno in memoria di Cinzia Sommese, maestra, insegnante di danza e grande sostenitrice di Vivicittà. Per domenica sono attese più di 5000 persone tra famiglie, scuole e podisti che cammineranno e correranno per le vie del centro storico. Grande attesa anche per la corsa competitiva per la quale gli atleti possono continuare ad iscriversi oggi pomeriggio e domattina in piazza presso gli stand Uisp. Tra i favoriti, Roberto Boni, Daniel Gallinari e Andrea Spadoni tra i maschi, Barbara Bressi, Francesca Badiali e Rosa Alfieri tra le donne. Novità di questa edizione anche la gara per gli Allievi con un percorso di 5 km. Il via per tutti alle 9,30. Previste limitazioni di percorso e divieti di sosta dalle 8 alle 12 nel centro storico, dove si dipanano i vari tragitti. Mercoledì il Vivicittà farà tappa anche in carcere. c.l.