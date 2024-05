Voglia di crescere. Gioie e spettacolo anche dall’artistica

Non solo ritmica. Da otto anni La Fenice ha inaugurato anche la sezione di artistica che oggi, tra maschi e femmine, conta circa 160 ginnasti di età compresa tra i 6 e 20 anni. Nella categoria gol le ultime arrivate sono le gemelle Asia e Vanessa Qershija, finaliste domenica a Riccione, per la prima volta in assoluto. Nell’artistica maschile silver Alessandro Sotera, Samuele Proia, Ludovico Avanzi e Gianmarco Avanzi hanno conquistato la medaglia di bronzo in serie D ai campionati italiani. Oro invece per Luca Baban Categoria LE agli Italiani. La società ha investito anche nello staff tecnico, composto da Lorenzo Broganelli, Francesca Orsolini, Matilde Baiocco e Veronica Agostinelli.