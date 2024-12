Volley B maschile. Querzoli a mani vuote nel derby con la Sab

Troppa Sab per una Querzoli fragile e sbiadita. Come da pronostico, il derby romagnolo sorride a San Mauro, che strapazza Forlì 3-0 (25-14, 25-16, 25-22) e prosegue il proprio percorso netto (5 hurrà su 5) tra le mura amiche.

Pronti via e la Sab sgomma: 4-1 e 5-2 firmato da una pipe devastante di Bonatesta, attesissimo ex di turno (insieme a coach Mascetti). Forlì risale e impatta, a 6, con un mani-out di Camerani. Qui però sale in cattedra Mazzotti, che pianta chiodi a tutto spiano: 9-7, poi 13-9 e 15-10. La Sab scivola via sul velluto, coach Kunda capisce l’antifona e ferma tutto. Invano. Perché al rientro in campo Bonatesta indovina una diagonale chirurgica e scava una voragine: 17-10, poi 22-13 con una battuta al salto spin. La Querzoli è alle corde, non riesce a trovare le contromisure per arginare gli attaccanti di palla alta gialloblù e capitola: 25-14.

Secondo set speculare. Mazzotti dai 9 metri semina il terrore (4-1), Forlì risponde con un muro a tre colossale e pareggia. Poi è Sab spettacolo: pancake di Mazzotti e gran diagonale di Bonatesta. San Mauro se la squaglia (10-5), D’Orlando inciampa e Gherardi va a segno con una flot romanzesca. Padroni di casa in pieno controllo, attaccano con le mani e difendono con i piedi. Tesa di Nori e pipe bestiale di Bonatesta: 17-10. Querzoli sotto scacco: 25-16.

Cenni di risveglio forlivese, complice la flessione gialloblù, nel terzo atto: 6-6. La Querzoli è più incisiva in battuta e San Mauro sbarella in ricezione, ma resta davanti sia pure con vantaggi minimi (16-15 e 19-18). Una bordata di Mazzotti firma l’allungo Sab (21-18) e dà l’abbrivio al colpo di grazia inferto da ‘Maverick’ Bellomo, la cui spike, smorzata, atterra morbida: 25-22.

Querzoli: Peripolli 4, Camerani 9, Bigarelli 11, D’Orlando 5, N. Kunda ne, Pirini 4, Rondoni ne, Mariella, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu. All.: G. Kunda.

m. lo.