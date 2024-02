Volley B1 donne: capolista a 36 punti, nel prossimo turno la squadra imolese riposerà. Clai, spettatrice in primissima fila. Caliendo: "Ricarichiamo le batterie»

Nell’ultimo weekend la Clai ha vinto la sua settima partita casalinga consecutiva. Il successo ottenuto con il Volley Modena vale il primato in classifica in un girone equilibrato come il raggruppamento C, dove in testa c’è proprio la formazione imolese con 36 punti, poi Giusto Spirito Rubiera (34), Garlasco (32), Gosselengo (31). In un piccolo fazzoletto ben quattro formazioni che si giocheranno il primo posto in graduatoria e creeranno incertezza fino al termine della regular season. L’obiettivo delle imolesi è la vetta del girone e per raggiungerla serve una continuità di rendimento importante, ma ci sarà da fare i conti anche con le pause. Nel prossimo weekend la Clai osserverà il suo turno di riposo: "Tutte queste pause del campionato – commenta coach Caliendo – creano difficoltà, ma cerchiamo di curare nel minimo dettaglio ogni aspetto. Abbiamo uno staff altamente qualificato, quindi cerchiamo in ogni modo di tutelare le ragazze. Adesso ci sono altre due settimane per mettere ulteriore benzina nel motore e per guardare avanti con grande ottimismo". Per Imola un fine settimana da spettatrice guardando giocare le avversarie: Galarsco-Pavia, Giusto Spirito Rubiera-Sassuolo e Gosselengo-Libertas Forlì. Un turno che potrebbe riscrivere la graduatoria togliendo la leadership alla Clai, ma il girone C spesso sa riservare delle sorprese e chissà che le imolesi non possano comunque mantenere il primo posto pur non giocando.

Nel frattempo, sabato scorso Rizzo e compagne hanno battuto in soli 3 set il Volley Modena. Una partita che Imola ha praticamente condotto dall’inizio alla fine: "A tratti abbiamo giocato una buona pallavolo, affrontando una squadra che per alcuni aspetti tecnici e tattici poteva darci fastidio, e così è stato, ma siamo stati bravi a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato in settimana. È stata nel complesso una buona prestazione da parte della mia squadra. In questo campionato non esistono partite agevoli, il livello tecnico è molto alto e ci sono tante formazioni che giocano molto bene, come ad esempio Modena che è piuttosto fisica ed imprevedibile. L’equilibrio di squadra fa sempre la differenza, così come interpretare nel miglior modo tutte le partite. Quando c’è una difficoltà individuale bisogna essere bravi a sopperire con lo spirito di squadra".