Volley B1 donne. Riccione conferma. Sofia Spadoni

Prende sempre più forma, la rosa di giocatrici della Lasersoft Riccione in vista del prossimo campionato di Serie B1. Il primo annuncio di settembre è una conferma e riguarda la centrale Sofia Spadoni, importante tassello del gruppo promozione. "Siamo molto soddisfatti di continuare il percorso iniziato con Sofia lo scorso anno, una ragazza splendida sotto tutti i punti di vista – scrive la società nell’annunciare la conferma della giocatrice –. Per noi non c’è soddisfazioni più grande che sentire la fiducia delle atlete verso la società".