Volley B1 donne, sarà protagonista sabato a San Donà di Piave. Fcredil, un sorriso:. Neriotti nel gruppo

Sospiro di sollievo in casa Fcredil Volley Team Bologna: niente di serio per la centrale Camilla Neriotti, che ha ripreso ieri gli allenamenti e sarà regolarmente a disposizione per la prossima gara delle rossoblù nel campionato di B1 di volley, in programma sabato a San Donà di Piave, contro le padrone di casa dell’Imoco, pari classifica alle rossoblù.

Ghiselli aveva deciso di rinunciare a Neriotti nell’esordio casalingo con Jesi dopo che quest’ultima aveva accusato un risentimento muscolare nell’allenamento di venerdì. Dopo i riscontri di inizio settimana, di stop precauzionale si può parlare: la centrale è rientrata regolarmente in gruppo e potrà tornare nel sestetto titolare per il prossimo appuntamento.

Il Vtb andrà a caccia del riscatto dopo il ko casalingo: giornata no per Bologna, sconfitta 3-1 da Jesi, complice la giornataccia dell’opposta Tellaroli e una prestazione non brillante. La buona notizia è rappresentata dagli ingressi di Francesca De Paoli, attaccante 18enne che può giocare sia opposta che banda, decisiva nella vittoria del secondo set, e pure di Camilla Bongiovanni, classe 2005, il cui ingresso nel quarto set (6 punti) ha contribuito a sfiorare la rimonta e a portare la gara al tiebreak.

Saranno dati sui quali rifletterà coach Ghiselli in vista della prossima uscita e dello starting six da schierare, perché alle spalle delle titolarissime c’è un gruppo di giovanissime di talento che sta crescendo e che sta dimostrando di poter essere utile. A San Donà ci si aspetta il riscatto della Vtb, che dopo un precampionato con una sola sconfitta, che ha confermato le ambizioni di alta classifica, deve rispondere al primo ko, all’interno di un inizio complesso sotto il profilo del programma, dato che ha già affrontato sulla carta due scontri diretti compresa la prova di forza mandata in scena a Padova, con il successo per 3-0. Bologna ritrova Neriotti e punta al riscatto.

Marcello Giordano