Volley B1 femminile. La Bleu Line si illude, ma solo per un set

Semaforo rosso per la Bleu Line. Troppo forte il Giusto Spirito Rubiera per Forlì, che illude, poi si arrende 1-3 (25-13, 20-25, 18-25, 17-25). Gregori & friends prevalgono di corto muso in battuta (8 ace a 6) e ricevono meglio (62% di positive contro 49%), ma soccombono in attacco (26% a 30%) e si sbriciolano contro il muro reggiano (13 block, a fronte dei soli 4 di Forlì). Tra le padrone di casa si salvano Giacomel, top scorer con 20 punti, e Gregori; per le ospiti benone l’azzurrina Mescoli (19 punti, di cui 6 a muro).

La Bleu Line scatta forte dai blocchi e prende il comando delle operazioni: 9-6, poi 13-7. Rubiera è irriconoscibile e sbaglia tutto: ha problemi di ricezione, il servizio non punge e l’attacco è una tragedia. Un mani-out di Giacomel inchioda il 19-10. Forlì avanza incontrastata e chiude con un ace di Gatta. Quindi cavalca l’onda anche in avvio del secondo set: 6-3, poi 9-4 con una diagonale di un’ispiratissima Giacomel. A un certo punto, però, le reprimende di coach Ghibaudi fanno breccia e Giusto Spirito si riveste da grande: impatta e sorpassa, poi alza un muraglione e scappa (15-18). Forlì gattona e l’afferra, ma un ace di Bianchini e una fast ringhiosa di Reverberi (18-23) spianano la strada al 20-25 finale.

Sull’1-1, il Giusto Spirito azzanna anche il terzo parziale. Un pallonetto burroso di Bandieri (1-4) e una bomba dai 9 metri di Aluigi (9-12) danno l’abbrivio alla fuga reggiana. Mescoli spara razzi, Forlì sbanda e coach Marone non sa più a che Santo votarsi. Bellavista si schianta su un muro apocalittico (17-22) e Rubiera ribalta: 18-25.

La vicecapolista ha in pugno il match e infatti il quarto set è una mera formalità: Forlì resiste per qualche scambio (8-6), poi incassa un break devastante (0-7). Giusto Spirito prende il largo (15-21) e impacchetta i 3 punti.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno 6, Cavalli (L2), Giacomel 20, Pulliero 8, Comastri 3, Balducci, Gatta 9, Bellavista 2, Simoncelli 5. All.: Marone.

Marco Lombardi