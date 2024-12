Volley B1 femminile. Una vittoria di forza, la Life365.eu si rilancia

Missione compiuta. La Life365.eu riparte dal Ginnasio sportivo, schiaccia la Rg Stampa Futura Teramo 3-1 (22-25, 25-17, 25-20, 25-19) e abbandona l’ultimo posto. Prova convincente di Forlì, trascinata da un servizio incisivo e dalle sue attaccanti di palla alta, finalmente performanti.

Gregori e compagne approcciano il match col piglio giusto e, complice un ace di Ronchi nella zona di conflitto, tagliano la corda: 8-4. Teramo patisce il servizio di Galletti (15-10) e sprofonda: -8. Qui però succede l’imponderabile: Forlì si addormenta (18-14) e le abruzzesi agguantano la parità, a 20, infine sfrecciano: 20-21. Un muro doloroso su Chinni indirizza il set dalla parte della Futura, che s’impone 22-25. E riparte di buona lena (0-3), salvo fare i conti con la reazione delle padrone di casa, che impattano (4-4) e scappano con una diagonale feroce di Ronchi. Poi il turno di battuta di Chinni (3 ace) manda in tilt la ricezione ospite e scava un canyon: 15-7. Teramo collassa, Folli ‘pettina’ le ragazze del muretto e il divario si fa inattaccabile: 19-10. Libertas avanti con un filo di gas, fino al 25-17.

Pronta la reazione abruzzese nel terzo atto: 1-4, ma strappo subito ricucito. Squadre a braccetto fino a metà del guado (15-15), quando un muro a tre apocalittico manda in frantumi la pipe di Ronchi e in testa la Futura (+1). La Life365.eu non si fa però intimorire e il controbreak è dietro l’angolo: 20-18. Un pallonetto spinto di Chinni vale il 23-20, un monster block su Costantini il ribaltone: 25-20. Cambio campo ed è goccia a goccia fino a quota 11. Poi la Libertas alza i giri (14-12 e 19-16 e 21-18). Sfiduciate, le teramane si arrendono a un appoggio rocambolesco di Folli: 25-19.

Life365.eu: Gregori (L1), Gennari 9, Bruno 6, Chinni 20, Folli 11, Blaseotto 2, Achim, Galletti 3, Ronchi 13, Simoncelli 2, Esposto ne, Repossi. All.: Marone. Marco Lombardi