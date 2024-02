Volley B2 femminile. Torna il campionato. La Lasersoft in campo per dimenticare la Coppa

Torna oggi dopo la lunga pausa, il campionato di volley di B2 femminile, e la Lasersoft Riccione vuole rifarsi dopo l’esperienza in Coppa Italia che non ha portato al passaggio del turno. Arriva Massa (ore 17.30, arbitro Valeri) e l’idea non nascosta e ritornare a viaggiare a pieno regime dopo il ko di Porto San Giorgio nell’ultimo turno di andata e quello con l’Alsenese che ha segnato l’avvio del gironcino di Coppa Italia. È la prima di ritorno e le riccionesi affrontano una squadra battuta nettamente all’esordio stagionale (3-0, terzo set a 9) e che poi però ha dimostrato di valere i quartieri alti della classifica. Massa è al terzo posto e, dopo quel ko, ne ha perse solo 2 delle restanti 12. Impegno casalingo davvero tosto anche per l’Emanuel Raggini Rimini, che alla Casa del volley ospiterà alle 17.30 la Carlo Forti Porto San Giorgio. Deve risalire la china, la squadra riminese, ma l’impegno dopo la pausa non è certo dei più semplici. All’andata fu comunque battaglia, con l’Emanuel Raggini a strappare un set alle avversarie.