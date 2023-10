Volley. Battistelli e Montesi, che festa. Su il sipario sulle nuove divise

E’ stata presentata alla Gambini Meccanica la maglia da gioco ufficiale della Battistelli Blu Volley Pesaro che partecipa al campionato nazionale serie B2 femminile. L’idea di realizzare una maglia che rappresentasse e distinguesse la società nasce dalla dirigente Francesca Petroselli. Il progetto ha visto la sua realizzazione quest’anno, per il momento solamente per la prima squadra, per poi, dalla prossima stagione, essere realizzato per tutte le squadre della società, dalle più piccole del giovanile fino a quelle che parteciperanno ai campionati superiori. La maglia è stata realizzata con il contributo del settore grafico dello staff della Prodi Sport, rappresentata per l’occasione da Sauro Prodi che ha tenuto a precisare che la stessa è stata realizzata con gli stessi materiali utilizzati per le divise di gioco della Nazionale Italiana che ha partecipato agli ultimi Campionati Europei di volley.

MONTESI. Una divisa nel segno della storia anche per la Montesi volley maschile che milita in serie C. "E’ la prima volta che presentiamo le nuove divise - dice il presidente Marco Arzeni -. Quest’anno è doveroso farlo perchè festeggeremo i sessant’anni di vita della Montesi Volley Pesaro. In particolare sono vent’anni svolti come ‘Vigili del Fuoco’ e quarant’anni con la società attuale. E’ una tappa, un traguardo, importante che merita di essere festeggiato nel modo migliore possibile".

b.t.