Volley donne serie B. Olimpia Teodora, nuove divise. E al PalaCosta riceve Teramo

Finalmente in campo! Dopo l’inizio in trasferta (vittoria 3-2 sul campo del quotato Jesi) l’Olimpia Teodora ritrova il PalaCosta, impianto da cui mancava dai tempi della A2, terminati con la stagione 2021/22. L’esordio interno, previsto per sabato scorso contro Conegliano, è stato infatti rinviato per le conseguenze dell’alluvione. Il recupero è stato fissato per martedì 29 ottobre, con inizio alle ore 20 e spostamento alla palestra scolastica Mattioli. Rinviata al 5 novembre anche la trasferta di Forlì a Castel D’Azzano. Oggi, invece, si disputa regolarmente la terza giornata. Al Costa l’Olimpia affronterà il Teramo, formazione che all’esordio aveva perso proprio a Conegliano, ma che si è rifatta sette giorni dopo, travolgendo in casa il Padova, raggranellando così i suoi primi tre punti. Le ravennati scenderanno in campo con le nuove divise, progettate dalla illustratrice Federica Roncuzzi, che sullo sfondo (rosso per la muta casalinga, bianco per quella da trasferta, nella foto Sofia Balducci) presenteranno richiami alle bellezze artistiche della città, stilizzate in giallo sulla divisa di casa e in rosso su quella da trasferta. Un connubio con la storia che si aggiunge a quello contenuto nel nome stesso: Teodora. Essenziale il bollettino che filtra dagli spogliatoi: tutte pronte, tutte in forma e tutte vogliose di incrociare il proprio nuovo pubblico, che si spera numeroso (l’ingresso è gratuito) nonostante la concorrenza di un calcio televisivo ormai dilagante in ogni orario e in ogni giorno della settimana.

Da supporre la conferma del sestetto con le diagonali Poggi-Casini, Marchesano-Fabbri e Pirro-Gabrielli, con Franzoso libero e il tandem Rizzi-Falco alla guida tecnica. Nella squadra abruzzese spicca la presenza del 18enne libero Carola Sbano, lo scorso anno rincalzo nel Mosaico Ravenna. L’incontro sarà diretto dalle signore Mochi e Natalini.

Marco Ortolani