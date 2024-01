Volley. Doppio successo nelle rassegne nazionali. Upc e Vp Canniccia raccolgono punti pesanti

Prosegue il momento positivo delle due versiliesi impegnate nei campionati nazionali. L’anno nuovo ha portato entusiasmo e concretezza all’Upc Delta Bevande e al Vp Canniccia, che per la seconda volta di fila regalano ai propri aficionados una doppietta.

Serie B. Nella 13ª (e ultima) giornata del girone F, l’Upc Delta Bevande infila il secondo successo dell’anno solare dopo quello con Sansepolcro. I biancoblù hanno steso tra le mura amiche del PalaCamaiore l’Anguillara al termine di una sfida aperta ed emozionante. All’iniziale vantaggio degli ospiti, l’Upc ha replicato con un secondo set tiratissimo. La terza frazione è finita in cassaforte in scioltezza, mentre nel quarto, decisivo set l’Upc ha dovuto sudare di nuovo: 3-1 il punteggio finale (22-25, 25-27, 25-17, 25-23) e tre punti importantissimi in cascina. Classifica: Toscanagarden 35, Comcavi 33, Invicta 30, Lupi Pontedera 26, Ecosantagata 24, Jumboffice 22, Italchimici 21, Upc 19, Lupi Santa Croce 18, Anguillara 17, Tomei Livorno 14, Prato 10, Sansepolcro 4, Orte 0.

Serie B2. Entusiasmo alle stelle al PalaGreco per l’ennesima prestazione da urlo del Vp Canniccia: nel fortino di casa, le seravezzine hanno vinto un’altra battaglia, stavolta contro l’Ariete Prato (seconda della classe). Le padrone di casa hanno mostrato una solidità mentale enorme, oltre alla solita qualità e abnegazione. Sotto due volte nel punteggio, non si sono mai arrese e anzi, al quinto set, chiuso al cardiopalma, hanno mostrato anche più convinzione delle avversarie: 3-2 il punteggio (26-28, 25-11, 15-25, 25-21, 22-20) che vale il terzo posto in solitaria. Classifica: Arezzo 33, Prato 30, Vp Canniccia 26, Omac 25, Magione 25, Rinascita 23, Interclays 23, Marsciano 15, Calenzano 15, Wimore 14, Trestina 13, Scandicci 11, Fossato 10, Fenice 9.

Serie C. Casciavola-Oasi 3-2 (25-19, 25-18, 23-25, 18-25, 15-11). Classifica: Porcari 24, Livorno 20, Oasi 17, Casciavola 16, Pescia 16, Cecina 13, Donoratico 13, Follonica 8, Peccioli 6, Massa 4.

Serie D. Jenco-Calci 1-3 (16-25, 23-25, 25-22, 18-25); Sei Rose-Oasi 3-0 (26-24, 25-9, 25-22). Classifica: Calci 31, Riotorto 29, Santa Croce 28, Migliarino 27, Sei Rose 24, Grosseto 20, Casciavola 14, Jenco 14, Lunigiana 14, Capannoli 13, Livorno 12, Orsaro 11, Oasi 8, Aglianese 7. Camaiore-Rosignano 0-3 (18-25, 16-25, 20-25). Classifica: Invicta 18, Borgo Rosso 18, Pisa 18, Rosignano 17, Cascine 13, Santa Croce 12, Massa-Carrara 7, Calci 6, Pescia 6, Camaiore 4.