Volley. Europei, Titani campioni dei piccoli Stati

San Marino è campione d’Europa dei piccoli Stati di volley maschile. È oro per la nazionale allenata da Stefano Mascetti, un risultato ottenuto con un percorso eclatante e addirittura con una gara d’anticipo rispetto alla conclusione del torneo, in corso di svolgimento in Liechtenstein. Inutile, in termini di classifica finale, la gara di ieri sera con l’Irlanda. Il primo posto matematico è arrivato grazie al 3-1 sulla Scozia (25-11, 25-20, 22-25, 25-18), un match semplice solo all’inizio, poi estremamente combattuto. Dopo un primo set dominato e un secondo più lottato, la Scozia nel terzo ha cambiato marcia e ha sorpreso San Marino. Nel quarto la maggior classe generale della squadra sammarinese ha prevalso ed è arrivato l’oro. È il terzo dopo quelli del 1994 e del 2022.

"Nei primi due set abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè giocare con grinta e tecnica – commenta il CT Stefano Mascetti -. Nel terzo loro hanno cambiato molti giocatori, ci hanno raggiunto nel punteggio e noi ci siamo innervositi perché non pensavamo più di dovercela giocare punto a punto. Nel quarto siamo stati sempre vicini nel punteggio ma lo abbiamo portato a casa in virtù di una maggiore tecnica che, a dir la verità, abbiamo sempre messo in campo in maniera superiore agli avversari per tutto il torneo. Alla fine, non ce n’è stato per nessuno".

Il tabellino: Rondelli 4, Benvenuti 15, Volpinari 2, Paganelli 15, A. Lazzarini 15, Bernardi 10, Bacciocchi (L1), Conti 1, Venturini, E. Lazzarini (L2), Donini, Gasperoni ne, Garattoni ne, Giri ne. All.: Mascetti. Scozia: Brown 1, Charmichael, Cathro 2, Fraser 16, Black 5, Allan 3, Darling (L), Ramsay 15, Siovas 5, Andreson 8, Gibson. All.: Ally.